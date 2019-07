इंग्लैंड ने जीता विश्वकप, लेकिन ICC रैंकिंग में छाए भारतीय खिलाड़ी

नई दिल्ली: इंग्लैंड के आईसीसी वनडे विश्व कप ( ICC ODI World Cup जीतने के 24 घंटे के अंदर ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (Internationa Cricket Council) ने अपनी वनडे रैंकिंग जारी कर दी है. इस रैंकिंग में विश्व कप में टीमों और उनके खिलाड़ियों के प्रदर्शन से कुछ बदलाव हुए हैं. वैसे तो इस रैंकिंग में इंग्लैंड के विश्व कप जीतने से टीम रैंकिंग उसने अपना पहला स्थान कायम रखा है, लेकिन प्लेयर्स की रैंकिंग में सेमीफाइनल में बाहर होने वाली टीम इंडिया का दबदबा कायम है.

बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के कप्तान विराट कोहली ने अपनी टॉप पोजिशन कायम रखा है. वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर मौजूद हैं. जबकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ियों को फायदा मिला है. बल्लेबाजी की रैंकिंग की बात की जाए तो टॉप पर विराट कोहली अपना पहला स्थान बचाने में कामयाब रहे हैं. वहीं दूसरे स्थान पर विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा बरकरार हैं

इसके बाद पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे स्थान, चौथे स्थान पर विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था. न्यूजीलैंड के रॉस टेलर पांचवें स्थान पर हैं. वहीं केन विलियम्सन लंबी छलांग के साथ छठे स्थान पर आ गए हैं. उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हैं जिन्होंने इस विश्व कप में 647 रन बनाए हैं. वार्नर ने एक साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है.

Williamson up to No.6, Roy enters top 10 of Batting Ranking

Stokes reaches career-high all-rounder rating

Woakes up to No.7 in Bowling Rankings

The latest @MRFWorldwide ODI rankings are in after the #CWC19final

READ https://t.co/NYdEzqMyDk

— ICC (@ICC) July 15, 2019