VIDEO: इंग्लैंड की विश्व कप जीत पर उछल पड़े फैंस, मनाया ‘कपड़ा फाड़’ जश्न

नई दिल्ली: इंग्लैंड ने एक रोमांचक मुकाबले में बाउंड्री नियम की मदद से न्यूजीलैंड को विश्व कप फाइनल मुकाबले में हरा दिया. इस मैच की खासियत यह रही की मैच आखिरी में बराबरी पर ही रहा और मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर भी टाई हो गया. इंग्लैंड की आईसीसी वनडे विश्व कप ( ICC ODI World Cup) में पहली बार खिताबी जीत रही जबकि इससे पहले इंग्लैंड की टीम तीन बार फाइनल में पहुंचकर नाकाम रहा था. मैच जीतने के बाद इंग्लैंड के फैंस ने खुशी की जबरदस्त लहर दौड़ गई और कई जगह पर फैंस अनोखे अंदाज में जश्न मनाते दिखे. लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर पर बड़ी संख्या में इंग्लैंड फैंस मैच देखने पहुंचे और जीत के बाद उन जीत का नशा सर चढ़ कर बोला.

क्या है ट्रैफलगर स्क्वायर

सेंट्रल लंदन के वेस्टमिस्टर सिटी का एक चौराहा है. यह जगह का एतिहासिक महत्व है. आजकल इस चौराहे का उपयोग राजनैतिक और अन्य प्रदर्शनों के लिए किया जाता है. यह इंग्लैंड में कई जन प्रदर्शन और एतिहासिक विरोध प्रदर्शनों का गवाह रहा है. ट्रैफगलर स्क्वायर का वही महत्व है जो भारत के दिल्ली में जंतर मंतर का है. लेकिन ट्रेफगलर स्क्वायर का इलाका बड़ा है. यहां हर साल नए वर्ष के स्वागत के लिए हजारों संख्या में लोग जमा होते हैं. विश्व कप के फाइनल के लिए यहां एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में इंग्लैंड के फैंस यहां जमा हुए थे. मैच जीतने के बाद फैंस के खुशी जुनून में बदल गई और कई फैंस ने अपने कपड़े उतार कर जश्न मनाया.

यह भी पढ़ें: World Cup 2019: गंभीर-रोहित-युवराज सहित कई लोगों को हजम नहीं हो रहा है बाउंड्री नियम

क्या हुआ जीत के बाद

इस मैच को देखते समय जैसे ही जोस बटलर ने सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर मार्टिन गप्टिल को रन आउट किया ट्रैफलगर स्क्वायर में मौजूद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे सभी एक साथ उछल पड़े.

Those assembled at Trafalgar Square in the #CWC19Final fan zone had the time of their lives on Sunday!

Watch how they celebrated the winning moment #CWC19 | #WeAreEngland pic.twitter.com/AcQRiOgfMZ

— ICC (@ICC) July 14, 2019