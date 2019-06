रणवीर सिंह ने क्यों कहा, विराट ने भारतीय क्रिकेट की सूरत हमेशा के लिए बदल दी

लंदन: बॉलीवुड स्टार रणबीर सिंह (Ranveer Singh) ने यह कहते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की तारीफ की है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम तस्वीर बदल दी है. रणवीर ने रविवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर पाकिस्तान के साथ हुए मैच के दौरान कमेंट्री में डेब्यू किया था. उनके साथ सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग कमेंट्री बॉक्स में थे.

भारत ने पाकिस्तान को उस मैच में 89 रनों से हराया था. भारत ने आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सातवीं जीत दर्ज की थी. रणवीर ने मैच का लुत्फ भी लिया था और बीच-बीच में खिलाड़ियों से भी मिले थे.

रणवीर इंस्टाग्राम पर कपिल देव के साथ फोटो साझा की और विराट की कप्तानी की तारीफ की. रणबीर ने लिखा, "विराट असली अल्फा वॉरियर की तरह हमारे देश की टीम की कमान सम्भाल रहे हैं. ये नया भारत है, और ये बंदा भारत का हीरो है. हमें आप पर गर्व है, कप्तान."

I've been a die-hard fan of Indian cricket since childhood. Invested so much emotion into our beloved team. Willing and wanting them to be the undisputed best in the world. And then, there was VIRAT KOHLI. pic.twitter.com/tXPNw0le60 — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) June 18, 2019

I've witnessed a brash boy evolve into the very embodiment of class. Displaying a rare brand of ferocity and passionate expression, he changed the face of Indian cricket forever. — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) June 18, 2019

He’s well on his way to being hailed as the greatest of all time. Leading our country like a true alpha warrior. Yeh naya India hai, aur yeh banda naye India ka Hero hai. We are proud of you, Kaptaan. @imVkohli — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) June 18, 2019

INDvsPAK: रणवीर ने कोहली को मैदान में जाकर लगाया गले, पाकिस्तान पर फतह की दी बधाई

रणवीर इन दिनों फिल्म '83' में काम कर रहे हैं, जो 1983 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक खिताबी सफलता पर आधारित है और रणवीर इस फिल्म में भारत को खिताब दिलाने वाले कप्तान कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)