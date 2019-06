World Cup 2019: बांग्लादेश ने किया दूसरा उलटफेर, वेस्टइंडीज को भी हराया

टॉन्टन: आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) में टॉन्टन के द कूपर एसोसिएट काउंटी मैदान पर वेस्टइंडीज और बांग्लादेश (West Indies vs Bangladesh) के बीच मैच में बांग्लादेश ने उलटफेर करते हुए वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया. वेस्टइंडीज ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 321 रन बनाए. इसके जवाब में बांग्लादेश ने केवल तीन विकेट खोकर 42वें ओवर में ही 322 रन बना डाले. बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा 124 रन बनाए. उनके अलावा लिटन दास ने 94 और तमीम इकबाल ने 48 रनों की पारी खेली. सौम्य सरकार ने 29 रनों का योगदान दिया.

बांग्लादेश 322/3 (41.3 ओवर)

लिटन दास ने गैब्रियल को चौका लगाकर बांग्लादेश को बड़ी जीत दिलाई. शाकिब अल हसन- 124 रन. लिटन दास- 94 रन.

.बांग्लादेश 316/3 (41 ओवर)

लिटन दास ने होल्डर को दो चौके लगाए. होल्डर ने 11 रन दिए. शाकिब अल हसन- 124 रन. लिटन दास- 88 रन.

बांग्लादेश 305/3 (40 ओवर)

बांग्लादेश के 300 रन पूरे हुए. गैब्रियल ने छह रन दिए. शाकिब अल हसन- 123 रन. लिटन दास- 78 रन.

बांग्लादेश 299/3 (39 ओवर)

लिटन दास का चौका. कॉट्रेल ने लिटन दास का कैच छोड़ा. शाकिब अल हसन- 119 रन. लिटन दास- 76 रन.

बांग्लादेश 294/3 (38 ओवर)

लिटन दास ने गैब्रियल को तीन छक्के और शाकिब ने एक चौका लगाया. ओवर में 24 रन आए. शाकिब अल हसन- 118 रन. लिटन दास- 72 रन.

बांग्लादेश 270/3 (37 ओवर)

शाकिब का कॉट्रेल को चौका. शाकिब अल हसन- 113 रन. लिटन दास- 53 रन.

बांग्लादेश 264/3 (36 ओवर)

शाकिब का चौका, थॉमस ने दिए 11 रन. शाकिब अल हसन- 109 रन. लिटन दास- 52 रन.

बांग्लादेश 253/3 (35 ओवर)

बांग्लादेश के 250 रन पूरे हुए. लिटन दास की हाफ सेंचुरी पूरी हुई. कॉट्रेल के ओवर में 5 रन आए. शाकिब अल हसन- 101 रन. लिटन दास- 51 रन.

बांग्लादेश 248/3 (34 ओवर)

शाकिब ने चौके से अपनी सेंचुरी पूरी की. यह शाकिब की टूर्नामेंट में दूसरा शतक है. इस ओवर में थामस को शाकिब और लिटन ने एक-एक चौका लगाया. शाकिब अल हसन- 100 रन. लिटन दास- 44 रन.

बांग्लादेश 238/3 (33 ओवर)

लिटन दास ने कॉट्रेल को छक्का लगाया ओवर में 10 रन निकले. शाकिब अल हसन- 95 रन. लिटन दास- 42 रन.

बांग्लादेश 228/3 (32 ओवर)

लिटन दास ने गेल को चौका लगाया ओवर में 13 रन निकले. शाकिब अल हसन- 94 रन. लिटन दास- 33 रन.

बांग्लादेश 215/3 (31 ओवर)

होल्डर ने 5 रन दिए. शाकिब अल हसन- 92 रन. लिटन दास- 23 रन.

बांग्लादेश 210/3 (30 ओवर)

क्रिस गेल ने 10 रन दिए. शाकिब अल हसन- 89 रन. लिटन दास- 21 रन.

बांग्लादेश 200/3 (29 ओवर)

शाकिब ने होलडर को चौका लगाया. लिटन दास रन आउट होते-होते बचे. शाकिब अल हसन- 87 रन. लिटन दास- 18 रन.

बांग्लादेश 192/3 (28 ओवर)

शाकिब ने गैब्रियल को तीन चौके लगाए. शाकिब अल हसन- 81 रन. लिटन दास- 16 रन.

बांग्लादेश 179/3 (27 ओवर)

शाकिब ने होल्डर को चौका लगाया. शाकिब अल हसन- 68 रन. लिटन दास- 16 रन.

बांग्लादेश 172/3 (26 ओवर)

गैब्रियल ने 6 रन दिए. शाकिब अल हसन- 62 रन. लिटन दास- 15 रन.

बांग्लादेश 166/3 (21-25 ओवर)

21वें ओवर में शाकिब अल हसन ने अपनी फिफ्टी पूरी की. आंद्रे रसेल ने 3 रन दिए. उसके बाद कॉट्रेल ने 5 रन दिए. 23वें ओवर में बांग्लादेश के 150 रन पूरे हुए. लिटन दास ने रसेल को चौका लगाया उससे पहले शाकिब आउट होते बचे जब उनका कैच नहीं लिया जा सका. 24वें ओवर में गैब्रियल ने 4 रन दिए. उसके बाद रसेल ने 9 रन दिए. शाकिब अल हसन- 60 रन. लिटन दास- 12 रन.

बांग्लादेश 138/3 (16-20 ओवर)

16वें ओवर में गैब्रियल ने 4 रन दिए. इसके बाद शाकिब ने थॉमस को चौका लगाया.ओवर में 7 रन निकले. 18वें ओवर में कॉट्रेल ने तमीम इकबाल को रन आउट किया. तमीम ने 53 गेंदों पर 48 रन बनाए. इसके बाद 19वें ओवर में थॉमस के ओवर में शाकिब ने दो चौके लगाए उसके के बाद मुशफिकुर रहीम विकेट के पीछे शाई होप को कैच देकर आउट हो गए. रहीम केवल एक रन ही बना सके. 20वें ओवर में शाकिब ने कॉट्रेल की गेंद पर चौका निकाला. शाकिब अल हसन- 49 रन. लिटन दास- 0 रन.

बांग्लादेश 108/1 (11-15 ओवर)

11वें ओवर में रसेल को तमीम ने दो चौके लगाए. इसके बाद शाकिब ने शैनन गैब्रियल और ओशाने थॉमस के पहले ओवर में एक-एक चौका लगाया. 14वें ओवर में तमीम ने गैब्रियल को चौका लगाकर बांग्लादेश के 100 रन पूरे किए. फिर थॉमस ने 15वें ओवर में 5 रन दिए. तमीम इकबाल- 46 रन, शाकिब अल हसन- 24 रन.

बांग्लादेश 70/1 (6-10 ओवर)

छठे ओवर में होल्डर ने 4 रन दिए. इसके बाद आंद्रे रसेल ने अपने पहले ओवर में केवल दो रन दिए. 8वें ओवर में होल्डर ने इस ओवर में 6 रन दिए. 9वें ओवर में सौम्य सरकार ने छक्का लगाकर बांग्लादेश के 50 रन पूरे कराए. सरकार रसेल की अगली ही गेंद पर क्रिस गेल को कैच थमा कर आउट हो गए. सरकार ने 23 गेंदों पर 29 रन बनाए. 10वें ओवर में होल्डर को तमीम ने दो चौके और शाकिब ने एक चौका निकाला. ओवर में 14 रन निकले. तमीम इकबाल- 26 रन, शाकिब अल हसन- 8 रन.

बांग्लादेश 34/0 (1-5 ओवर)

पहले ओवर में शेल्डन कॉट्रेल ने 5 रन दिए. तमीम ने एक चौका लगाया. दूसरे ओवर में होल्डर को सौम्य सरकार ने एक चौका लगाया. शेल्डन कॉट्रेल ने तीसरे ओवर में तीन रन दिए. होल्डर ने चौथे ओवर में केवल एक रन दिया. फिर 5वें ओवर में सौम्य सरकार ने कॉट्रेल को एक छक्का और फिर चौका लगाया. कॉट्रेल ने इस ओवर में 18 रन दिए. तमीम इकबाल- 9 रन, सौम्य सरकार- 19 रन.

बांग्लादेश की पारी की शुरूआत तमीम इकबाल और सौम्य सरकार ने की. वेस्टइंडीज के लिए पहला ओवर शेल्डन कॉट्रेल ने फेंका.

वेस्टइंडीज 321/8 (50 ओवर)

46वें ओवर में सैफुद्दीन ने 6 रन दिए. इसके बाद 47वें ओवर में मुस्तफिजुर ने शाई होप को अपना शतक बनाने नहीं दिया और लिटन दास के हाथों कैच कराया. उसके अगले ओवर में डैरेन ब्रावो ने सैफुद्दीन को छक्का लगाकर वेस्टइंडीज के 300 रन पूरे किए. 49वें ओवर में मुस्तफिजुर ने 6 रन दिए. फिर आखिरी ओवर में सैफुद्दीन को ब्रावो ने छक्का लगाया. आखिरी गेंद पर सैफुद्दीन ने ब्रावो को बोल्ड कर दिया. डैरेन ब्रावो- 19 रन. ओशाने थॉमस 6 रन.

वेस्टइंडीज 288/6 (41-45 ओवर)

41वें ओवर में वेस्टइंडीज के 250 रन 41वें ओवर में पूरे हुए. इस ओवर में होल्डर ने शाकिब को एक छक्का और एक चौका लगाया. 42वें ओवर में होल्डर ने मुस्तफिजुर को एक चौका लगाया. इसके बाद होल्डर ने मुर्तजा को एक चौका और एक छक्का लगाया. यह 105 मीटर का छक्का रहा जो टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का बन गया. 44वें ओवर में होल्डर सैफुद्दीन की गेंद पर मेहमूदुल्लाह को कैच देकर आउट हो गए. होल्डर ने 15 गेंदों में 33 रन की पारी खेली. 45वें ओवर में मेहदी हसन ने 5 रन दिए. शाई होप- 91 रन. डैरेन ब्रावो- 2 रन.

वेस्टइंडीज 243/5 (41-40 ओवर)

36वें ओवर में हेटमायर ने सैफुद्दीन को दो छक्के लगाए और अपनी टीम को 200 के पार भी करवा दिया. 37वें ओवर में मेहदी हसन ने 10 रन दिए हेटमायर ने चौका लगाया. 38वें ओवर में हेटमायर ने चौके के साथ टूर्नामेंट का सबसे लंबा (104 मीटर) का छक्का लगाया. मुसैद्दक ने 14 रन दिेए. इसके अगले ओवर में मेहदी हसन ने 6 रन दिए. इसके बाद शिमरोन हेटमायर अपनी फिफ्टी पूरी होते ही मुस्तफिजुर की गेंद पर तमीम इकबाल को कैच दे बैठे. उसी ओवर में आंद्रे रसेल भी विकेट के पीछ रहीम को कैच दे कर पवेलियन लौट गए. शाई होप- 82 रन.

वेस्टइंडीज 174/2 (31-35 ओवर)

31वें ओवरशाकिब ने 5 रन और 32वें ओवर में सैफुद्दीन ने केवल दो रन दिए. 33वें ओवर में शाकिब अल हसन ने निकोलस पूरन को सौम्य सरकार के हाथों लपकवाया. पूरन ने 30 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली. उसके बाद हेटमायर ने उसी ओवर और उसके अगले ओवर में एक-एक चौका लगाया. 35वें ओवर में शाई होप ने मुस्तफिजुर को एक चौका और एक छक्का लगाया. इसी ओवर में मिक्सअप होने के कारण हेटमायर रन आउट होते होते बचे. इस ओवर में 19 रन निकले. शाई होप- 69 रन. शिमरोन हेटमायर- 14 रन.

वेस्टइंडीज 151/2 (26-30 ओवर)

26वें ओवर में मुसैद्दक ने 7 रन दिए. पूरन ने एक चौका लगाया. उसके अगले ओवर में शाकिब अल हसन ने एक रन दिया. जिसके बाद मुसैद्दक के ओवर में शाई होप ने फिफ्टी पूरी की. इसी ओवर में पूरन ने एक चौका लगाया. अगले ओवर में शाकिब ने 3 रन दिए. 30वें ओवर में 9 रन बने जिसमें पूरन ने मेहदी हसन को छक्का लगाया. शाई होप- 51 रन. निकोलस पूरन- 21 रन.

वेस्टइंडीज 122/2 (21-25 ओवर)

शाकिब अल हसन ने अपने पहले ओवर में चार रन दिए. इसके बाद 22वें ओवर में मुसैद्दक ने फिर चार रन ही दिए. 23वें ओवर में लुईस ने अपनी फिफ्टी पूरी की और उसके बाद उन्होंने शाकिब दो चौके लगाए. 24वें ओवर में मुसैद्दक ने 6 रन दिए. 25वें ओवर में इवान लुईस को शाकिब अल हसन ने शब्बीर रहमान के हाथों कैच कराया. लुईस ने 67 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली. आउट होने से पहले लुईस ने छक्का लगाया - निकोलस पूरन- 0 रन. शाई होप- 44 रन.

वेस्टइंडीज 86/1 (16-20 ओवर)

16 वें ओवर में मेहदी हसन के ओवर में मुसैद्दक को डीप में फील्ड करते हुए हाथ में लग चोट लग गई जिसके बाद अंपायर्स ने ड्रिंक्स का इशारा कर दिया. इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर शाई होप ने एक चौका लगाया. 17वें ओवर में मुस्तफिजुर ने केवल दो रन दिेए. इसके बाद मुसैद्दक हुसैन ने अपने पहले ओवर में केवल एक रन दिया. 19वें ओवर में लुईस ने मुस्तफिजुर को चौका लगाया. उसके अगले ओवर में मुसैद्दक ने चार रन दिए. इवान लुईस- 45 रन. शाइ होप- 33 रन.

वेस्टइंडीज 64/1 (11-15 ओवर)

11वें ओवर में लुईस ने मुर्तजा को छक्का लगाया. मुर्तजा के इस ओवर में 10 रन निकले. इसके अगले ओवर में मेहदी हसन ने केवल तीन रन दिए. 13वें ओवर में लुईस ने मुर्तजा को चौका लगाया. 14वें ओर में मेहदी हसन ने 5 रन दिए. इसके बाद मुस्तफिजुर के ओवर में 6 रन दिए. इवान लुईस- 35 रन, शाइ होप- 21 रन.

वेस्टइंडीज 32/1 (6-10 ओवर)

छठे ओवर में लुईस ने सैफुद्दीन को दो चौके लगाए. इस ओवर में दस रन आए. उसके बाद मर्तजा ने 7वें ओवर में तीन रन दिए. 8वें ओवर में शाई होप ने मुस्तफिजुर को चौका लगाया. इसके बाद मुर्तजा ने 9वें ओवर में केवल एक रन दिया. 10वें ओवर में मेहदी हसन ने अपने पहले ओवर में केवल दो रन दिए. इवान लुईस- 17 रन, शाइ होप- 12 रन.

वेस्टइंडीज 8/1 (1-5 ओवर)

पहला ओवर मुशरफे मुर्तजा ने मेडन फेंका. क्रिस गेल इस ओवर में कोई रन नहीं बना सके. दूसरे ओवर में सैफुद्दीन ने केवल दो रन दिए. तीसरे ओवर में लुईस ने मुर्तजा की गेंद पर वेस्टइंडीज के लिए पहला चौका लगाया. चौथे ओवर में सैफुद्दीन ने क्रिस गेल को विकेट के पीछे मुशफिकुर रहीम के हाथों कैच कराया. गेल शून्य पर आउट हुए. सैफुद्दीन का यह मेडन विकेट रहा.

मुर्तजा ने 5वें ओवर में केवल दो रन दिए. इवान लुईस- 6 रन, शाइ होप- 0 रन.

वेस्टइंडीज की पारी की शुरूआत क्रिस गेल और इवान लुईस ने की. बांग्लादेश के लिए पहला ओवर कप्तान मुशरफे मुर्तजा ने फेंका.

क्या हुए दोनों टीमों में बदलाव

वेस्टइंडीज की टीम में एक बदलाव किया गया है कार्लोस ब्रैथवेट की जगह डैरेन ब्रावो को टीम में शामिल किया गया है. वहीं बांग्लादेश की टीम में मोहम्मद मिथुन की जगह लिटन दास खेल रहे हैं.

मौसम और पिच

टॉन्टन में सोमवार को बारिश होने की संभावना बहुत कम है. टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी चुन सकती है. इस मैदान पर टूर्नामेंट का यह आखिरी मुकाबला है. अब तक हुए मैचों में एक मैच में पहले और एक में रन चेज करने वाली टीम जीती है.

दोनों टीमें विश्व कप में अब तक चार मैच खेल चुकी हैं. इनमें से वेस्टइंडीज ने तीन मैच जीते हैं. जबकि एक मैच में नतीजा नहीं निकल सका. बांग्लादेश की कोशिश विश्व कप में विंडीज के खिलाफ खाता खोलने की है. वहीं बांग्लादेश के हौसले भी बुलंद हैं क्योंकि वह पिछले महीने ही आयरलैंड में विंडीज को ट्राइ नेशन सीरीज में हरा चुकी है. टॉन्टन के मैदान में परिस्थितियां हालांकि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के मुफीद होंगी जिसने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया था. बांग्लादेश के हौसले भी हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ बुलंद होंगे क्योंकि विश्व कप से पहले आयरलैंड में खेली गयी त्रिकोणीय श्रृंखला में टीम ने वेस्टइंडीज को दो लीग मैचों के बाद फाइनल में भी हराया था.

टीमें (संभावित) :-

वेस्टइंडीज : जेसन होल्डर (कप्तान), क्रिस गेल, इविन लुइस, डैरेन ब्रावो, शिमरोन हेटमायेर, आंद्रे रसेल, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), शाई होप (विकेटकीपर), ओशाने थॉमस, शेनन गैब्रिएल, शेल्डन कॉटरेल.

बांग्लादेश : मशरफे मुर्तजा (कप्तान), तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, मुस्तफिजुर रहमान, मेहमूदुल्लाह, मोहम्मद सैफुद्दीन, मोसद्दक हुसैन, शाकिब अल हसन, मेहेदी हसन, लिटन दास (विकेटकीपर), मुश्फीकुर रहीम (विकेटकीपर),