Bangalore: डिलीवरी बॉय को कौन बना रहा निशाना? 3 दिन में 3 वारदात! वायरल हो रहा VIDEO

Delivery boy loot video: कर्नाटक के बेंगलुरू शहर में एक्टिव एक गैंग ऑनलाइन सामान की डिलीवरी करने वालों को लूट रहा है. हाईटेक शहर में लूट का वीडियो वायरल हो रहा है. 25 सेकेंड का एक सीसीटीवी (CCTV VIDEO) फुटेज वीडियो देख लोग हैरान हो रहे हैं. आखिर कौन हैं ये लुटेरो जो मेहनत से पेट पालने वाले डिवीवरी बॉयज को सरे आम दिन दहाड़े निशाना बना रहे हैं. बीते कुछ दिनों में शहर में कई अपराधिक वारदातें दर्ज हुई हैं. बेंगलुरू पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

3 दिनों में 3 मामले

शहर से आ रही खबरों के मुताबिक शहर में एक्टिव एक डेंजर्स गैंग ऑनलाइन डिलीवरी ब्वॉयज को निशाना बनाता है. ये गैंग डिलीवरी बॉयज का बैग चुराता है. जिस वारदात का वीडियो वायरल हो रहा है, वो 1 अगस्त, 2024 को व्हाइटफील्ड इलाके में हुई. जिसके बाद लोगों ने 'X' पर पुलिस को वारदात का वीडियो टैग किया. बताया जा रहा है कि ये गैंग डिलीवरी बॉय का पीछा करता है.

देखिए वीडियो: VIRAL CCTV VIDEO

Which Gang targets delivery boys at Whitefield, Bangalore on 1 August. 2 more incident heard. Please mind delivery boys safety. Help to stop such crime. Please do the needful @BlrCityPolice please. pic.twitter.com/VU3bQfQLwU

— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) August 4, 2024