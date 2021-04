Telangana: आम चोरी के शक में नाबालिगों को बांधकर डंडे से पीटा, गोबर खिलाने की कोशिश, 2 गिरफ्तार

महबूबाबाद: तेलंगाना (Telangana) के महबूबाबाद (Mahabubabad) जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें दो नाबालिग लड़कों के हाथ बांधकर उन्हें गोबर (cow-dung) खिलाने की कोशिश की जा रही है.

बताया जा रहा है कि 13 और 16 साल के नाबालिग लड़के बगीचे में चुपके से पहुंच गए थे और वहां से आम चोरी करके खा रहे थे. तभी वहां मौजूद दो गार्ड्स ने उन्हें देख लिया और उनकी डंडों से पिटाई कर दी. लेकिन वो यहीं नहीं रुके. दोनों गार्ड्स ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बच्चों के हाथ एक टूटे हुए पेड़ से बांध दिए और फिर उन्हें गोबर खिलाने की कोशिश की गई.

इसी दौरान एक शख्स ने चुपके से पूरी घटना का वीडियो बना लिया, और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ. जब पुलिस के अधिकारियों की इस वीडियो पर नजर पड़ी तो वो भी चौंक गए. महबूबाबाद डीएम ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी गार्ड्स के खिलाफ IPC की धारा 342, 324 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया.

A video is circulating in social media of 2 minor boys beaten up by 2 persons for trespassing into their mango orchard. Police have responded swiftly and FIR has been registered in Cr no.78/21 U/s 342,324,504 ipc and 75 jj act.Both the accused have been taken into police custody.

