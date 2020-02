पश्चिम बंगाल: TMC नेता ने महिला टीचर को रस्सी में बांधकर घसीटा, फिर की बुरी तरह पिटाई

दक्षिण दिनजापुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के गंगरामपुर में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता सहित की अगुवाई में भीड़ ने दो महिलाओं को रस्सी से बांधकर घसीटा और जमकर पीटा. प्राइमरी स्कूल की महिला शिक्षक सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन का अधिग्रहण किए जाने का विरोध किया था. इस मामले में पीड़िता महिलाओं ने 5 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

दरअसल, तृणमूल पंचायत के सदस्यों ने इस महिला के घर के बाहर की जगह पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है और वहां पर सड़क बना दी गई है, जिसका विरोध महिलाएं कर रही थीं. इसी के चलते महिला के पैरो में रस्सी बांधकर उसे सड़क के ऊपर खिंचकर ले जाया गया. इसघटना में स्थानीय तृणमूल कांग्रेस का नेता अमल सरकार मुख्य आरोपी है. इस घटना में दो महिलाएं घायल हुई हैं. दोनों पीड़ित महिलाएं बीजेपी की कार्यकर्ता हैं. बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने ऐसा दावा किया है.

TMC goon Amal Sarkar from South Dinajpur leading the way in brutalising women in West Bengal - ironically, a state governed by a woman chief minister. This is the real culture of TMC and the safety of women in West Bengal under @mamataofficial is a travesty of justice! pic.twitter.com/HYI3KXHXuf

— BJP Bengal (@BJP4Bengal) February 3, 2020