Allahabad University इस समय CUET के माध्यम से शुरू करेगा यूजी कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस, जानें पूरी डिटेल

Allahabad University Admission 2022: इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) की तरफ से जल्द ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 के अंडरग्रेजुएट कोर्सेस के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू किए जाएंगे. जिन छात्रों ने सीयूईटी यूजी 2022 (CUET UG 2022) की परीक्षा क्वालीफाई की है और एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इस एडमिशन पोर्टल allduniv.ac.in पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. "विश्वविद्यालय सीयूईटी यूजी 2022 की परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की सीयूईटी यूजी स्कोर शीट प्राप्त करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगा. इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर कहा है कि "विश्वविद्यालय सितंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में यूजी प्रवेश 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकता है."

सीयूईटी के जरिए इन आठ कोर्स में ले सकेंगे एडमिशन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए (BA), बीएससी (गणित) (BSc Maths) , बीएससी (बायो) (BSc Bio), बीएससी (फैमिली और कम्युनिटी साइंस) / होम साइंस (BSc Family and Community Science/Home Science), बीकॉम (BCom), बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (Bachelor of Performing Arts), बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (Bachelor of Fine Arts) और बीए एलएलबी (BA LLB) सहित आठ अंडरग्रेजुएट कोर्सेस में सीयूईटी यूजी के छात्रों को एडमिशन दे रहा है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों से अनुरोध हैं कि वे किसी भी कोर्स के लिए आवेदन करने से पहले उस कोर्स की एलिजिबिलिटी की जांच जरूर कर लें. इसके अलावा छात्रों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे एडमिशन से जुड़े अपडेट और जानकारी के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल और विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें.

इतने डोमेन विषयों में उपस्थित होना अनिवार्य

बीएससी (मैथ्स / बायो) और बीए पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों को कम से कम दो डोमेन विशिष्ट विषयों में उपस्थित होना अनिवार्य है. हालांकि, बीकॉम, बीएससी (होम साइंस), बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीए एलएलबी (पांच वर्षीय) पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों को केवल एक डोमेन विशिष्ट विषय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा.