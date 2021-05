CBSE 12वीं की परीक्षा पर फैसला कल संभव, शिक्षा मंत्री ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली. CBSE 12th Exam 2021: कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 12वीं की परीक्षाएं अभी आयोजित नहीं की जा सकी हैं और न ही बोर्ड की तरफ से परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया गया है. जिसकी वजह से छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानि कि 23 मई 2021 को एक बैठक बुलाई है. इस बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिवों के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल होंगे. यह बैठक सुबह 11 बजे से वर्चुअली होगी.

All the State Government Education Ministers and Secretaries have been requested to attend this meeting and to share their valuable views with regards to upcoming examinations. This virtual meeting will take place at 11.30 AM on 23rd May, 2021. (3/4)

