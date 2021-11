CBSE Term-1 Exam Tips: 'आउट ऑफ द बॉक्स' रहेगा 10वीं गणित का पेपर, अच्छे नंबरों के लिए जानें Expert Tips

अश्विन सोलंकी/नई दिल्लीः CBSE Term-1 Exam Preparation Tips: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा इस बार 10वीं की परीक्षाएं टर्म वाइज आयोजित की जानी हैं. बोर्ड ने एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है. जिसके अनुसार 10वीं कक्षा के मेजर पेपर की परीक्षाएं 30 नवंबर 2021 से होंगी. ऐसे में छात्रों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है. लेकिन अगर छात्र कुछ लास्ट मिनट प्रिपरेशन ट्रिक्स का पालन करें तो वे आखिरी समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं.

प्रिपरेशन टिप्स को लेकर ज़ी मीडिया ने एजुकेशन एक्सपर्ट अमित निरंजन से बात की. अमित छह विषयों में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (National Eligibility Test) क्वालीफाई कर चुके हैं. इस उपलब्धि के लिए उनका नाम 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज किया गया. ऐसा करने वाले वह भारत के इकलौते शख्स हैं. आइए उनसे जानते हैं 10वीं के गणित (10th Mathematics) सब्जेक्ट के लिए Last Minute Preparation Tips...

विषय- गणित (Mathematics)

गणित - बेसिक

गणित स्टैंडर्ड- 041

CBSE 10th एग्जाम का पैटर्न (CBSE 10th Exam Pattern)

90 मिनट का पेपर होगा.

50 प्रश्नों में से 40 को हल करना रहेगा.

40 नबंरों का पेपर होगा.

एक प्रश्न का सही जवाब लिखने पर एक नंबर मिलेगा.

एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होगी.

पेपर में तीन सेक्शन रहेंगे.

एग्जाम शुरू होने के 20 मिनट पहले स्टूडेंट्स को पेपर दे दिया जाएगा.

क्या है स्टैंडर्ड और बेसिक गणित?

10वीं गणित का पेपर दो तरह से आएगा, गणित बेसिक और गणित स्टैंडर्ड. स्टूडेंट्स ने अपने कोर्स व सिलेबस के अनुसार पेपर का चुनाव किया है. दोनों ही पेपर में टॉपिक अलग रहने वाले हैं, स्टैंडर्ड के टॉपिक हार्डकोर सब्जेक्ट से रहेंगे. वहीं बेसिक के टॉपिक स्टैंडर्ड के मुकाबले सिंपल रह सकते हैं. दोनों ही पेपर का पैटर्न व उन्हें सॉल्व करने का तरीका लगभग एक जैसा ही रहने वाला है. ऐसे में दोनों ही पेपर सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स इन एक्सपर्ट टिप्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

तीन सेक्शन में डिवाइड होगा पेपर (CBSE Mathematics Paper Divided in Three Sections)

Section A

20 प्रश्नों में से 16 के उत्तर देने रहेंगे. बेसिक पेपर के इस सेक्शन में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, LCM, HCF और ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे.

वहीं स्टैंडर्ड सेक्शन में इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं.

Section B

20 प्रश्नों में से 16 के उत्तर देने रहेंगे. बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही पेपर में डायग्राम पर आधारित प्रश्न भी रहेंगे.

Section C

2 केस स्टडी के 10 प्रश्नों में से 8 के उत्तर देने रहेंगे. CBSE गणित के पेपर में पहली बार केस स्टडी के प्रश्न रहेंगे. इस सेक्शन में वर्ल्ड मैप, महाद्वीप, रोलर-कॉस्टर की इमेज, ओलंपिक रिंग, क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल फील्ड जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे. स्टूडेंट्स को इन्हीं डायग्राम पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे.

CBSE का Dynamic Exam Paper

10th गणित के पेपर में पहली बार डायनॅमिक पैटर्न के साथ केस स्टडी के प्रश्न भी पूछे जाएंगे. CBSE ने इस शैक्षणिक सत्र से स्टूडेंट्स के माइंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए गणित का पेपर बनाया. जिसमें रियल लाइफ सिचुएशन से प्रश्न पूछे जाएंगे. इन्हें सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द बॉक्स (Out of The Box) थिंकिंग की जरूरत होगी.

स्टूडेंट्स इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही पेपर में टॉपिक चेंज रहेंगे, लेकिन दोनों ही पेपर में प्रश्नों का लेवल काफी इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ उदाहरणों पर आधारित होगा.

एक्सपर्ट टिप्स (CBSE Class 10th Math Expert Tips)

लास्ट मिनट प्रिपरेशन को लेकर एक्सपर्ट अमित निरंजन ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्स शेयर किए. यहां जानें टिप्स...

CBSE के सेंपल पेपर को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें.

NCERT की ही किताबों पर फोकस करें और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लीयर करें.

ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट मुश्किल रहेगा, इस टॉपिक के डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें.

लिख कर डेली प्रैक्टिस करें.

सभी फॉर्मुलों को लिख लें और डेली उनका रिवीजन करें.

लॉजिकल थिंकिंग रखें, माइंड अबिलिटी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान दें.

पेपर का 80 फीसदी पार्ट आप कॉमन सेंस और जनरल ऑब्जर्वेशन के आधार पर सॉल्व कर सकेंगे.

रट के न जाएं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए तैयार रहें.

स्टार्टिंग के 20 मिनट में पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसी समय डिसाइड कर लें कि कौन से प्रश्न पहले करने हैं. प्लान बनाकर एक्शन लें और पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर सॉल्व करें.

पेपर सॉल्व करने के दौरान 'CAB' पैटर्न को फॉलो करें. सबसे पहले सेक्शन C सॉल्व करें, फिर सेक्शन B और अंत में सेक्शन A को सॉल्व करें.

CBSE की वेबसाइट पर उपलब्ध OMR शीट को डाउनलोड करें और एग्जाम से पहले उसे इंस्ट्रक्शन के अनुसार सॉल्व करें.

बेहतर तैयारी के लिए आइडियल सिचुएशन बनाएं, 20 मिनट पहले मॉडल पेपर पढ़ें और 90 मिनट में ही अपने घर पर पेपर सॉल्व करें.

OMR सॉल्व करने का तरीका (CBSE 10th Exam How to Solve OMR Sheet)

OMR शीट पर इस बार आंसर के ऑप्शन पर गोला करने के साथ ही सही विकल्प को लिखने का ऑप्शन भी रहेगा.

जिन भी प्रश्नों को आप स्किप करेंगे, OMR शीट में उन पर गोला करने का भी ऑप्शन रहेगा.

यहां से डाउनलोड करें OMR शीट (How to Download OMR Sheet)

स्टूडेंट्स 10वीं कक्षा के गणित का मॉडल पेपर और OMR शीट CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे.

