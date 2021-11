Current Affairs: 'Statue of Peace' कहां स्थापित है? यहां जानें ऐसे 10 सवालों के जवाब

नई दिल्ली: Current Affairs Questions 2021: देशभर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करोड़ों अभ्यर्थी तैयारी करते हैं. हर साल इस तरह की कई परीक्षाएं होती हैं, इन परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए सबसे ज्यादा नंबर लाने की जरूरत होती है. ऐसे में करेंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, जिसमें आप कम मेहनत में ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं.

बैंक, एसएससी, राज्य स्तरीय सिविल सेवाओं की परीक्षाओं, बैंक पीओ, क्लर्क जॉब्स, आर्मी भर्ती, एयरफोर्स भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और विभिन्न यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं. एग्जाम में अन्य सब्जेक्ट्स के मुकाबले करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट में रैंकिंग बेहतर आती है. स्टूडेंट्स की इसी सुविधा के लिए हम एक 'करेंट अफेयर्स सीरीज' की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम हर शनिवार और रविवार को 10 सवाल और उनके जवाब देंगे. तो इसी कड़ी में आइए जानते हैं आज के 10 सवाल और उनके जवाब...

Question 1: कॉमिक कैरेक्टर 'चाचा चौधरी' को केंद्र सरकार ने किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है?

Answer: नमामि गंगे मिशन का.

Question 2: भारतीयों को सबसे पहले 'हिंदू' किसने कहा था?

Answer: अरबों ने.

Question 3: पिछले दिनों भारत के साथ किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में साथ देने के लिए समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए?

Answer: अमेरिका ने (America).

Question 4: कुंभलगढ़ किले (Kumbhalgarh Fort) की लंबाई कितनी है?

Answer: 36 किलोमीटर.

Question 5: 'विश्व समुद्री दिवस' (World Ocean Day) कब मनाया जाता है?

Answer: 30 सितंबर.

Question 6: स्टैच्यू ऑफ पीस (Statue of Peace) कहां स्थित है?

Answer: राजस्थान में (Rajasthan).

Question 7: अबी अहमद ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली?

Answer: इथियोपिया के (Ethiopia).

Question 8: किस राज्य की सरकार 'राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान' देती है.

Answer: मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Govt).

Question 9: रेगिस्तान में मरीचिका (Mirage in Desert) किस वजह से दिखाई देती है?

Answer: प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों के कारण (Due to Refraction of Light and Total Internal Reflection).

Question 10: लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है?

Answer: 12 नवंबर.

