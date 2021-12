GK: हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास, जानें उनके पांच रिकॉर्ड

भज्जी के नाम से मशहूर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास (Harbhajan singh retirement from all formats of cricket) ले लिया है. 23 साल का उनका लंबा करियर शुक्रवार को खत्म हो गया है. इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी. आइए जानते हैं, उनके पांच रिकॉर्ड के बारे में...