Positive Story: ऐसे एक दिन की 'नायक' बनीं यूपी की जागृति, फिल्मी कहानी नहीं मेहनत के दम पर हासिल की ये खास उपलब्धि

Jagriti Yadav Got opportunity to work as British Diplomat: साल 2017 से 'एक दिन के लिए उच्चायुक्त' प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. इस बार इस प्रतियोगिता का छठा संस्करण था, जिसमें जागृति ने जीत दर्ज की. इसके बाद उन्हें भारत में शीर्ष ब्रिटिश राजनयिक के तौर पर काम करने का मौका मिला.