आखिर क्यों 90% भारतीय लड़कियों के नाम के अंत में लेटर 'A' या 'I' आता है?

Indian Girls Name End With Letter A or I: अगर आप अरुण को लेकर उसमें 'ए' (A) जोड़ दें, तो वह अरुणा बन जाता है जो फिर से एक महिला का नाम है.