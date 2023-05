OYO, BMW, Vodafone क्या आप जानते हैं बार-बार इस्तेमाल होने वाले इन शब्दों के Full Forms?, आज जानें

Full Forms: हम रोजमर्रा की लाइफ में बहुत से शब्दों के शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. कई बार ये शब्द अपने शार्ट फॉर्म से ही प्रचलित होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक को इनका पूरा नाम ही नहीं पता होता है. आइए जानते हैं वो कौन-से शब्द हैं...

Vodafone - वोडाफोन



वोडाफोन देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी है. आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया का विलय होने के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड नामक एक नई इकाई का गठन किया गया, जिसे वर्तमान में VI के नाम से जाना जाता है. बता दें कि वोडाफोन शब्द का फुल फॉर्म वॉइस डेटा फोन (Voice Data Fone) है.

BMW - बीएमडब्ल्यू

बीएमडब्ल्यू कार के बारे में कौन नहीं जानता. बहुत से लोगों का सपना होता है कि उनके पास भी कभी यही कार हो. हालांकि, बहुत से लोगों को इसका पूरा नाम ही नहीं पता है. बता दें कि बीएमडब्ल्यू जर्मनी की एक ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसकी गाड़ियां पूरी दुनिया में मशहूर है. इस लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू का पूरा नाम बवेरियन मोटर वर्क्स (Bavarian Motor Works) है. इस कंपनी के संस्थापक कार्ल रैप हैं, जिन्होंने साल 1916 में इसकी नींव डाली थी. शुरुआत में कंपनी का नाम रैप मोटर वर्क्स रखा गया था.

SMS - एसएमएस

कहने यूं तो अब वॉट्सएप और ऐसी ही कई चैटिंग एप्लीकेशन का दौर है, लेकिन आज भी कुछ महत्वपूर्ण काम बिना एसएमएस के पूरे नहीं हो पाते. आज भी बैंक के काम बिना एसएमएस नही होते. इसका इस्तेमाल बहुत कम होने लगा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं कि आज भी इसकी अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस (Short Message Service) होता है.

JCB - जेसीबी मशीन

कठिन परिश्रम से लोगों को बहुत हद तक बचाने वाली इस मशीन को सभी ने देखा ही है. खुदाई करने वाली यह मशीन जितनी पॉपुलर उतनी कोई और मशीन नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जेसीबी इस मशीन का नहीं, बल्कि कंपनी के मालिक का नाम है. इस मशीन का नाम Backhoe Loader, लेकिन इसे लोग बैकहो लोडर के नाम से जानते ही नहीं हैं. जेसीबी का फुल फॉर्म जोसेफ सायरिल बैमफोर्ड (Joseph Cyril Bamford) है, इस मशीन की निर्माता कंपनी का नाम एस्कॉर्ट्स जेसीबी लिमिटेड है.

OYO - ओयो

होटल बुकिंग साइट ओयो का नाम पहले कुछ और था. दरअसल, शुरुआत में इसके फाउंडर और मालिक रितेश अग्रवाल ने इसे 'ओरावल' नाम दिया था. फिर साल 2013 में उन्होंने इसका नाम बदलकर OYO Rooms कर दिया, जिसका फुल फॉर्म ऑन योर ओन (On Your Own) होती है.