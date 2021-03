Learn English: हर किसी को पता होने चाहिए अंग्रेजी के ये 20 Sentences, Conversation हो जाएगा आसान

नई दिल्ली: अंग्रेजी भाषा (English Language) की जानकारी होना अब सिर्फ स्टेटस सिंबल ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया है. आम बोलचाल से लेकर इंटरव्यू (Interview) देने और ऑफिशियल मेल (Official Mail) करने तक में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. कई लोग इंग्लिश (English) बोलने में बहुत कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं. सही बोलते हुए भी उन्हें अपनी समझ पर डाउट (Doubt) होता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंग्लिश बोलना (Learn English Speaking) और सीखना बहुत आसान है.

आप स्कूल स्टूडेंट हों, ग्रेजुएट, वर्किंग प्रोफेशनल (Working Professional) या होममेकर (Homemaker), आपको इंग्लिश के कुछ छोटे और आसान सेंटेंस (Short Sentences) जरूर पता होने चाहिए.

अपनी डायरी में नोट कर लें इंग्लिश के ये सेंटेंस

इंग्लिश बोलना और समझना कोई रॉकेट साइंस (Rocket Science) नहीं है. अगर आपको किसी पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन (First Impression) जमाना है, कोई जरूरी मेल करना है, इंटरव्यू (Interview) देने जाना है या भाषा की अपनी जानकारी और कंवर्सेशन स्किल्स (Conversation Skills) को मजबूत बनाना है तो इंग्लिश के इन ईजी सेंटेंसेस (Easy English Sentences) को अपनी बोलचाल का हिस्सा बना लीजिए.

1. किसी से कुछ पूछना हो - May I ask you something?

2. चाय/कॉफी के लिए पूछना हो - Would you like to have some tea or coffee?

3. तबियत ठीक नहीं लग रही हो - I am not feeling comfortable today.

4. किसी से साथ चलने के लिए पूछना हो - Are you coming with me?

5. किसी से कुछ कंफर्म करना हो - Are you sure about it?

6. किसी से कोई काम जल्दी करवाना हो - Please do it as soon as possible!

7. किसी को अपनी बात का यकीन दिलाना हो - Believe me.

8. किसी को बताना हो कि वह गलत है - You’re wrong.

9. किसी से मदद मांगनी हो - Sir/Ma'am, I have a doubt, could you please help me?

10. किसी से अगले दिन कॉल करने के लिए कहना हो - Call me tomorrow.

11. किसी को बधाई देनी हो - Congratulations!

12. कहीं अंदर जाने की परमिशन लेनी हो - May I come in?

13. किसी से पूछना हो कि उन्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं - Do you understand?

14. जब किसी से पूछना हो कि उसे कुछ चाहिए है - Do you want something?

15. जब किसी को कोई काम करने से मना करना हो - Don’t do it.

16. जब किसी से बाद में कॉल करने के लिए कहना हो - Will you call me after 10 minutes?

17. किसी को अच्छी ट्रिप की शुभकामना देनी हो - Have a good trip.

18. किसी को अच्छे दिन की शुभकामना देनी हो - Have a nice day.

19. जब किसी से पूछना हो कि वह कब तक रुकेगा - How long are you staying?

20. जब किसी के हाल पूछने हों - How are you doing?

