JEE Main July Session 2022 Guidelines: गलती से भी ले जाना ना भूलें ये डॉक्यूमेंट, वरना हो जाएगा एक साल बर्बाद

JEE Main July Session 2022 Guidelines: ज्वॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2022 (JEE Main 2022) की जुलाई सत्र की परीक्षा कल 25 जुलाई से शुरू हो रही है. जेईई मेन के जुलाई सत्र की परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी. JEE की यह इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जुलाई को देश भर के 500 शहरों और विदेशों में 17 शहरों में स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

ऐसा देखा गया है कि छात्र अंतिम समय तक परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं, जिस कारण वे कोई ना कोई जरूरी समान या डॉक्यूमेंट परीक्षा केंद्र पर ले जाना भूल जाते हैं और इसी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिए यहां हम सभी आवश्यक गाइडलाइंस और अंतिम मिनट के सुझावों का उल्लेख कर रहे हैं ताकि छात्र अपने संबंधित जेईई परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से पहले कुछ भी ले जाना ना भूलें.

JEE Main July Session 2022: जानें, किन चीजों को ले जाने की है अनुमति

1. छात्र परीक्षा केंद्र पर जेईई मेन सेशन 2 का एडमिट कार्ड (JEE Main Session 2 Admit Card) कलर प्रिंटआउट करवा कर ले जाएं. छात्र एनटीए (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

2. छात्र अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेकर जाएं. छात्र ध्यान दें कि फोटो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड गई फोटो की तरह ही होनी चाहिए. आपकी पासपोर्ट साइज फोटो अटेंडेंस शीट पर चिपकाई जाएगी.

3. छात्र अपने साथ एक वेलिड फोटो आईडी भी परीक्षा केंद्र पर जरूर लेकर जाएं. इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वेलिड फोटे आईडी के तौर पर आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, फोटो वाला आधार कार्ड, राशन कार्ड या कक्षा 12वीं का एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं.

4. इसके अलावा छात्र ट्रांसपेरेंट बॉलपॉइंट पेन, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र (50 मिली) जरूर लेकर जाएं.

JEE Main 2022 Session 2: Exam में टॉप करने के लिए फॉलो करें ये लास्ट मिनट Tips, जरूर होगा सेलेक्शन

JEE Main July Session 2022: जानें, किन चीजों को ले जाने की नहीं है अनुमति

1. छात्रों को मोटे सोल वाले जूते और फूल बाजू के कपड़े पहन कर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं होगी.

2. धार्मिक कारणों से विशिष्ट पोशाक (Attire) पहनने वाले छात्रों को तलाशी के लिए परीक्षा केंद्र पर जल्दी रिपोर्ट करना होगा.

3. छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कोई भी इलेक्ट्रोनिक गैजेट व हैंडबैग ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

4. साथ ही छात्रों को किसी भी तरह के आभूषण पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

जेईई मेन जुलाई सेशन 2022 गाइडलाइंस (JEE Main July Session 2022 Guidelines)

1. छात्रों को एडमिट कार्ड में दिए गए अंतिम प्रवेश समय (Last Entry Time) से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा.

2. छात्रों को परीक्षा से पहले COVID-19 के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए, जिस कारण वे परीक्षा से पहले बीमार ना पड़ें.

3. छात्रों को परीक्षा केंद्र पर रफ वर्क के लिए रफ शीट भी दी जाएगी.

4. परीक्षा समाप्त होने के समय से पहले छात्रों को परीक्षा केंद्र से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

जेईई मेन 2022 का जुलाई सेशन दो पेपरों के लिए आयोजित किया जाएगा. पेपर 1 मतलब BE और B.Tech का पेपर और पेपर 2 मतलब B.Arch और BPlanning के पेपर हैं. बता दें कि B.Arch और BPlanning के पेपर क्रमशः पेपर 2A और पेपर 2B के रूप में अलग-अलग आयोजित किए जाएंगे.

BE और B.Tech कार्यक्रमों में दाखिले के लिए जेईई मेन पेपर 1 सीबीटी मोड (Computer Based Test) में आयोजित किया जाएगा. इस पेपर में फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स विषय शामिल होंगे. बता दें कि जेईई मेन पेपर 2ए और 2बी (JEE Main Paper 2A and 2B) के लिए मैथ्स और एप्टीट्यूड टेस्ट कॉमन होंगे. वहीं ड्रॉइंग टेस्ट और प्लानिंग (Drawing Test and Planning) क्रमशः B.Arch और BPlanning पाठ्यक्रमों के लिए होगा. छात्र ध्यान दें कि जेईई मेन 2022 में प्रदर्शन के आधार पर, टॉप-स्कोरर्स जेईई एडवांस 2022 में उपस्थित होने के पात्र होंगे.