UP BEd के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू, एग्जाम 24 अप्रैल को

UP BEd JEE 2023: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने यूपी बीएड जेईई - 2023 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन - 2023 के लिए इस आधिकारिक वेबसाइट bjhansi.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, बी.एड जेईई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से 03 मार्च, 2023 तक एक्टिव रहेगी. हालांकि, उम्मीदवार 04 मार्च से 10 मार्च, 2023 तक लेट फीस के साथ एप्लिकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. बता दें बी.एड. जेईई 2023 का आयोजन 24 अप्रैल, 2023 को किया जाएगा. इसके लिए एडमिट कार्ड अस्थायी रूप से 13 अप्रैल, 2023 को जारी किया जाएगा.

How to Register for UP BEd JEE 2023: यूपी बीएड जेईई 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर यूपी बीएड जेईई 2023 वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब, यहां खुद को रजिस्टर करें और लॉगिन क्रेडेंशियल जेनरेट करें.

स्टेप 4: इसके बाद उसी लॉगिन क्रेडेंशियल यानी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.

स्टेप 5: अब आप यूपी बीएड जेईई 2023 का एप्लिकेशन फॉर्म भरें.

स्टेप 6: इसके बाद मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एप्लिकेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें.

स्टेप 7: फॉर्म जमा करने के बाद उसे डाउनलोड कर उसका एक प्रिंटआउट लेकर अपने पास जरूर रख लें.

आवेदन शुल्क

इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित उम्मीदवारों को 1400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. हालांकि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 700 रुपये का भुगतान ही करना होगा.

वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को 1400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, भले ही वे किसी भी कैटेगरी के हों.