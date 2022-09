आखिर ट्रेन के बोगी पर खींची गई इन पीली लाइनों का क्या है मतलब? शायद की आप जानते होंगे वजह

What is meaning of Yellow Line on Train Coaches: आपने देखा होगा कि ट्रेन पर पीले व सफेद रंग की तिरझी लाइनों से एक डिजाइन बना होता है. क्या आप जानते हैं कि यह डिजाइन ट्रेन की कुछ खास बोगियों पर क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो आइये आज हम आपको इस डिजाइन के बने होने की बेहद खास वजह बताते हैं.