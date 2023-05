आखिर एक दर्जन में क्यों मिलते हैं केवल 12 केले या अंडे, 10 या 15 क्यों नहीं? जानें क्या है इसके पीछे की खास वजह

Why We Get 12 Banana in a Dozen: अगर आप एक दर्जन केले खरीदते हैं, तो केले वाला आपको 12 केले ही क्यों देता है, क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं.