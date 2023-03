Akshay Kumar की 10 साल की बेटी को हो सकती है थेरपी की जरूरत, एक्टर की पत्नी Twinkle Khanna के खुद को ठहराया जिम्मेदार!

Twinkle Khanna Reveals Nitara Might Need Therapy because of her: अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना (Akshay Kumar Twinkle Khanna) बॉलीवुड के उन कपल्स में से हैं जिन्हें साथ रहते सालों हो गए हैं और आज भी, इनकी जोड़ी न सिर्फ बरकरार है बल्कि इसमें पहले से भी ज्यादा प्यार और इज्जत है. बता दें कि अक्षय और ट्विंकल के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. बेटी नितारा भाटिया (Nitara Bhatia) अभी सिर्फ 10 साल की हैं और लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं. नितारा को लेकर उनकी मां, एक्ट्रेस और ऑथर ट्विंकल खन्ना ने यह कहा है कि उनकी बेटी को बड़े होकर थेरपी की जरूरत पड़ सकती है और इसकी वजह भी खुद ट्विंकल ही हैं...

Akshay Kumar की 10 साल की बेटी को हो सकती है थेरपी की जरूरत अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) की बेटी हैं और जब एक्टिंग में उनकी दाल नहीं गली तो वो बाद में ऑथर बन गईं. ट्विंकल अपनी हाजिरजवाबी और सूझ-बूझ के लिए जानी जाती हैं. ट्विंकल ने हाल ही में यह खुलासा किया है कि आगे चलकर उनकी बेटी नितारा को उनकी वजह से थेरपी लेनी पड़ सकती है. Twinkle Khanna ने इसके लिए खुद को ठहराया जिम्मेदार! आपको बता दें कि अपने चैट शो में एक्ट्रेस ने फेमस शेफ संजीव कपूर (Sanjeev Kapoor) को इन्वाइट किया था जिनसे बातचीत के दौरान हसीना ने उन्हें बताया कि कोविड लॉकडाउन के समय, जब उनके पास कोई मदद नहीं थी तो वो अपनी बेटी को हर मील के लिए पीनट बटर सैंडविच खिलाती रही. इसकी वजह यह थी कि ट्विंकल को खान बनाना नहीं आता है. एक्ट्रेस को लगता है कि यही इस वजह से उनकी बेटी नितारा, जो अभी 10 साल की है, आगे चलकर थेरपी जरूर लेंगी!