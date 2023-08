Aamir Khan: आमिर की अगली फिल्म हो गई अनाउंस, अगले साल क्रिसमस पर भिड़ेंगे अक्षय कुमार से

Aamir Khan Upcoming Film 2024: लाल सिंह चड्ढा के सदमे से उबरते हुए आमिर खान ने अब 2024 में वापसी करने का फैसला किया है. उनकी यह फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी. हालांकि फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं है, मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम की बायोपिक (Biopic) हो सकती है. लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर अपने बैनर तले कई फिल्मों पर काम कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनकी अगली फिल्म के रूप में यह बायोपिक फाइनल की गई है. आमिर खान प्रोडक्शंस की यह 16वीं फिल्म होगी. फिल्म फिलहाल प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है. जनवरी 2024 में इसकी शूटिंग करने की योजना है.

बदलेंगे 2024 तक हालात



असल में बीते कुछ साल बॉलीवुड की खान तिकड़ी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं. मगर चार साल बाद हाल में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने पठान से जबरदस्त वापसी की और अगले महीने उनकी जवान रिलीज (Jawan) होने को है. वहीं सलमान (Salman Khan) को भी दिसंबर में रिलीज होने वाली अपनी टाइगर 3 (Tiger 3) से काफी उम्मीदें हैं. ट्रेड विश्लेषकों को भी इस फिल्म से सलमान की वापसी की उम्मीद है. अब रहे, आमिर खान. पिछले साल लाल सिंह चड्ढा से पहले उनकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. लाल सिंह चड्ढा को दर्शकों का बायकॉट भी झेलना पड़ा था. माना जा रहा है कि 2024 तक आमिर के लिए स्थितियां बदल जाएंगी.

#Xclusiv… AAMIR KHAN LOCKS CHRISTMAS 2024 FOR NEXT FILM… Aamir Khan Productions’ Prod No. 16 [not titled yet],

starring #AamirKhan in the lead role, to release on 20 Dec 2024 #Christmas2024.

Pre-production of the film is ongoing and the film goes on floors on 20 Jan 2024…… pic.twitter.com/wAMIvPL60D

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 29, 2023