Sakshi Shivanand Now: टॉप एक्ट्रेस के मुकाम तक पहुंचने से पहले ही अंडरवर्ल्ड के डर से इंडस्ट्री छोड़ भाग खड़ी हुई ये अभिनेत्री, आज कर रहीं ये काम

Where is Sakshi Shivanand Now: एक वक्त था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का राज था. फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था और कई एक्टर्स का करियर इसी माफिया राज की वजह से दांव पर भी लगा. ऐस में एक एक्ट्रेस ऐसी रहीं जिन्होंने इसी अंडरवर्ल्ड के डर से रातों रात इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था वो भी तब जब वो टॉप एक्ट्रेस के मुकाम तक पहुंचने के काफी करीब थीं. हम बात कर रहे हैं साक्षी शिवानंद (Sakshi Shivanand) की. आज की ऑडियंस भले ही उन्हें नाम से ना जाने लेकिन उनका चेहरा देखकर जरूर आप उन्हें जान जाएंगे. जंजीर, पापा कहते हैं और आपको पहले भी कहीं देखा है जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं साक्षी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म साइन करने के बाद वो कैसे रातों रात इंडस्ट्री से गायब हो गईं.

अंडरवर्ल्ड के डर से भाग खड़ी हुई थी साक्षी

साक्षी शिवानंद के करियर की बात करें तो 1995 में उन्होंने बतौर एक्ट्रेस शुरूआत की थी. वो हिंदी फिल्म जन्म कुंडली में नजर आईं. इसके बाद उनके काम करने का सिलसिला जारी रहा. 2003 में उनकी फिल्म आपको पहले भी कहीं देखा है रिलीज हुई जिसे पसंद किया गया और इसकी कामयाबी के बाद ही साक्षी को अच्छी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे. उस वक्त उन्होने एक फिल्म साइन की. लेकिन जब साक्षी को बाद में पता चला कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर के अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं तो उन्होंने उनका फोन ही उठाना बंद कर दिया और बाद में नंबर तक बदल दिया. उस वक्त उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का ही फैसला कर लिया था और उन्होंने ऐसा ही किया. वो अपना घर और नंबर दोनों बदल चुकी थी.

कुछ समय तक गुमनामी में रहीं साक्षी

बॉलीवुड से दूर जाकर जब साक्षी शिवानंद के मन से डर निकला तो उन्होंने फिर से काम करने की सोची. लेकिन बॉलीवुड में नहीं बल्कि साउथ में. उन्होने हाथ पांव मारे तो साउथ इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हो गया. देखते ही देखते साक्षी ने नागार्जुन, बालाकृष्णन और मोहन बाबू जैसे सितारों के साथ काम करना शुरू किया और देखते ही देखते उन्होंने साउथ में खूब नाम कमाया. फिलहाल 8 सालों से साक्षी एक्टिंग से दूर हैं.

