Akshay Kumar की तारीफ पर Abhishek Bachchan को आया गुस्सा, कहा- Quality से समझौता ठीक नहीं

नई दिल्ली: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों को अपनी राय रखने की पूरी आजादी है, लेकिन कब ये राय किसी दूसरे को बुरी लग जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता. ऐसी ही बातों को लेकर सोशल मीडिया वॉर अक्सर छिड़ जाती है. आज भी एक ऐसा ही मामला छाया हुआ है और ये जुड़ा हुआ जूनियर बच्चन (Abhishek Bachchan) से, अपने ट्वीट्स को लेकर अभिषेक बच्चन चर्चा में आ गए हैं,

हाल ही में फिल्म एक्जीबिटर अक्षय राठी (Exhibitor Akshaye Rathi) ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की तारीफ की थी. उन्होंने अक्षय कुमार के शूटिंग करने के अंदाज को काफी पसंद किया.

अक्षय राठी का पहला ट्वीट

अक्षय राठी ने अपने ट्वीट में लिखा,'ये कितनी बेहतरीन बात है कि अक्षय कुमार उतने समय में एक फिल्म खत्म कर लेते हैं जब तक कई दूसरे कलाकार सिर्फ कुछ स्किल्स ही सीख पाते हैं. वहीं अक्षय की फिल्में भी ज्यादा हिट साबित होती हैं. दूसरे स्टार्स को कुछ बेहतर करना पड़ेगा, अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी.'

अभिषेक बच्चन का जवाब

अक्षय राठी के इस ट्वीव पर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की नजरें चली गईं. अभिषेक ने तुरंत ही इस बात का जवाब दे दिया. उन्होंने लिखा, 'ये सही बात नहीं है. हर इंसान काम करने के लिए अलग-अलग बातों से मोटिवेट हो सकता है. सभी की काम करने की अपनी स्पीड होती है.'

Amazing how @akshaykumar finishes off the shoot of an entire film in the amount of time that other stars take to learn a skill which they need to act out in a small scene or so! And more often than not, his film turns out to be the bigger hit! More actors need to ‘plan’ better!

