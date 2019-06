Video: एक्टर धर्मेंद्र के फार्महाउस में आया नन्हा मेहमान, इस वजह से मां नहीं लगाने देती हाथ

नई दिल्ली: बॉलीवुड के लिजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जितने बेहतरीन कलाकार रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वो एक अच्छे इंसान हैं. अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहने वाले धर्मेंद्र के कई फार्महाउस हैं जहां पर वो खेती करते हैं और उन्होंने कई जानवर भी पाल रखे हैं. धर्मेंद्र अक्सर अपनी खेती और पशु-पालन के वीडियो और फोटो शेयर करते रहते हैं. धर्मेंद्र ने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उनके घर एक नन्हा मेहमान आया है जिसकी मां उसे हाथ भी नहीं लगाने देती है. धर्मेंद्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

धर्मेंद्र की गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है और इसी का वीडियो शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा कि उनकी गाय ने बच्चे को जन्म दिया है और उसके बाद से वो न्यू बॉर्न बेबी को हाथ भी नहीं लगाने दे रही है. इसी को मां का प्यार कहते हैं जो हमेशा अपने बच्चे को लेकर चिंतित रहती है.

चुनावी दंगल में भी सनी देओल नहीं भूलते कसरत, पापा धर्मेंद्र ने शेयर किया VIDEO

My cow, doesn’t allow me to go near her newly born baby Every Mother on this earth , always most protective to her newly born. With love To you all, my friends. pic.twitter.com/K3bY0ILmZL

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) June 23, 2019