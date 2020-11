Bharti Singh की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर MEME की बरसात, इस एक्टर का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली: कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया (Haarsh Limbachiyaa) को ड्रग मामले में किला कोर्ट से जमानत मिल गई है. एनसीबी को भारती सिंह के घर से छापेमारी के दौरान 86.5 ग्राम गांजा भी मिला था. भारती सिंह की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर कई मीम वायरल हो रहे हैं. इस पर मशहूर टीवी एक्टर करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) का गुस्सा फूट पड़ा है.

करणवीर बोहरा का फूटा गुस्सा

भारती सिंह (Bharti Singh) की गिरफ्तारी पर वायरल हो रहे मीम को लेकर करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'एनसीबी को उनका काम करने दो और कुछ शर्म करो. किसी के हुनर के बारे में ऐसी बातें मत करो. वो यहां तक अपनी कड़ी मेहनत, हुनर और भगवान के आशीर्वाद से पहुंचे हैं.' करणवीर बोहरा ने ट्वीट के साथ ही एक मीम भी शेयर किया है. करणवीर बोहरा के इस ट्वीट पर यूजर्स के खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

Let the NCB do their job, and have some shame, don't speak about someone's talent like this, they have reached here with their own hardwork and gods blessings... #BhartiSinghwearewithyou #BhartiSingh https://t.co/oXKs1cMNqC

— Karanvir Bohra (@KVBohra) November 21, 2020