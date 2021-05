गुरुद्वारों से मस्जिदों की तुलना करके फंस गए Adil Hussain, कॉमेंट बॉक्स में हुई फैंस की भिड़ंत

नई दिल्ली: एक्टर आदिल हुसैन (Adil Hussain) हाल ही में मस्जिदों की तुलना गुरुद्वारों से करके बुरी तरह फंस गए. क्योंकि उनके इस ट्वीट पर कॉमेंट बॉक्स में ढेरों फैंस आपस में भिड़ गए. कुछ ने जहां मंदिरों द्वारा ये काम पहले ही किए जाने की दलील दी तो वहीं तमाम ने कहा कि मस्जिदें ये काम गुरुद्वारों से पहले ही शुरू कर चुकी हैं. हालांकि कुछ लोग आदिल (Adil Hussain) की बात का सपोर्ट करके भी दिखे.

आदिल हुसैन ने लिखी ये बात

दरअसल आदिल हुसैन (Adil Hussain) ने अपने ट्वीट में लिखा, 'सभी मस्जिदों को कोविड हेल्थकेयर फैसिलिटी में तब्दील किया जा सकता है जहां कम्युनिटी द्वारा ऑक्सीजन व अन्य इक्विपमेंट उपलब्ध कराए जाएं, जैसा तमाम जगहों पर गुरुद्वारों ने किया है. मैं सिख समुदाय का बहुत शुक्रगुजार हूं ये दिखाने के लिए कि मानवता की सेवा किस तरह की जाती है. वह हमेशा ऐसा करते रहे हैं.'

All Mosques could be transformed into Covid Healthcare facilities, Equipped with Oxogen etc and help all from all communities! .. Like the Gurdwaras in so many places. I am so very Grateful to the Sikh community for showing, as they have always, what service to Humanity means! — Adil hussain (@_AdilHussain) May 17, 2021

आपस में भिड़े सोशल मीडिया यूजर

आदिल (Adil Hussain) के ये ट्वीट करते ही कॉमेंट बॉक्स में तमाम सोशल मीडिया यूजर्स आपस में भिड़ गए. जहां ज्वाला गट्टा और मनीषा कोयराला ने उनके प्रति समर्थन दिखाया वहीं दूसरी तरफ एक यूजर ने लिखा, 'आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तमाम मंदिर पहले ही अस्थाई अस्पतालों में बदले जा चुके हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'भारत की तमाम मस्जिदें कोविड के मरीजों के लिए अपने दरवाजे खोल चुकी हैं.'

Most of the Temples too hv been converted in to temporary hospitals...just for your info...

Can share examples with u if reqd — Rishi Kalia (@rkalia80) May 17, 2021

I hv great respect for them.. they always serve without much noise — Manisha Koirala (@mkoirala) May 17, 2021

Pls do — Gutta Jwala (@Guttajwala) May 17, 2021

Many Mosques in India have already opened their doors for Covid 19 patients.https://t.co/gVxbRrZqcK — Ziaul Islam (@real_ziaulislam) May 17, 2021

A Noble proposal Adil Sir!Hindu Temples,Christian Churches & any other Religious institutions should follow suit.For once there is a life time opportunity to accept & follow the Sikh community as our leaders in their service to Humanity.High time 4 rest 2 rise above lip-sympathy! — Promila Bittu safaya (@BittuSafaya) May 17, 2021

I don't understand mosque, temple guraudawara etc after saying change for what when there wil be no medical machine, medicine, doctor nurse will not available what will anyone gane sir ?? — faizu (@dalal_jacks) May 17, 2021

Every community is doing it, you need to check Swaminarayan temple trust, in KA multiple temple trust are doing it. So we need to stop this praising of one community make it as if everyone should be obliged to them. — Sujoy Sikdar (@sujoy_sikdar) May 17, 2021

Sir be careful, 'fatwa' may be issued to you too for this 'infidel ' statement — Shashank Priya (@SHASHANKPRIYA94) May 17, 2021

They have an oxygen langar here in Guwahati as well. — luna chaliha (@chaliha69) May 17, 2021

एक यूजर ने लिखी ये बात

जहां तमाम लोग कमेंट बॉक्स में मस्जिदों को कोविड अस्पतालों में तब्दील किए जाने की अलग-अलग खबरों के लिंक और तस्वीरें भेजने लगे वहीं एक यूजर ने लिखा, 'हर समुदाय ये काम कर रहा है. आपको स्वामीनारायण टेंपल ट्रस्ट देखने की जरूरत है जहां तमाम मंदिर ये काम कर रहे हैं. इसलिए हमें किसी एक समुदाय की तारीफ करना बंद करके सभी की मदद की कोशिश करनी चाहिए.'

