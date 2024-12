24 करोड़ मुसलमान... PM मोदी को खुला पैगाम, संभल मामले में फारूक अब्दुल्ला की एंट्री

Farooq Abdullah on Sambhal Violence: समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस (Congress) पार्टी के नेताओं के बाद मुस्लिमों से जुड़े धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षणों को लेकर जम्मू-कश्मीर के प्रमुख क्षेत्रीय दल और सत्ताधारी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के मुखिया डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है. संभल की जामा मस्जिद के बाद बदांयू और अजमेर की दरगाह के सर्वेक्षण की मांगों का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. मैं भारत सरकार से ऐसी मांगों पर रोक लगाने के लिए कहूंगा'.

मुसलमानों को समंदर में नहीं फेक सकते: अबदुल्ला

संसद के शीतकालीन सत्र का छठा यानी सोमवार का दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया. इस बीच देश के एक-एक मुसलमान की आवाज़ बनने का दावा करने वाले फारुक अबदुल्लाह ने कहा, '24 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में नहीं फेंका जा सकता. केंद्र की मोदी सरकार को मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए. हमारे संविधान में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है. उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अगर वे संविधान को नष्ट कर देंगे, तो भारत कहां रहेगा?'

#WATCH | On the survey of religious places, JKNC President Dr Farooq Abdullah says, "... There is no doubt that Muslims are feeling unsafe. I will ask the govt of India to stop that. 24 cr Muslims cannot be thrown into the ocean. They (the govt) should treat Muslims equally,… pic.twitter.com/CvVQvJAHPi

