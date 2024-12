Karnataka IPS Dies: पहली पोस्टिंग के लिए जा रहे थे 26 साल के IPS अफसर, सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उस नौजवान अफसर के दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था. सभी अपने खुश थे. पहली तैनाती मिली थी लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि वह हमेशा के लिए दूर चला गया. यह खबर अब लोगों को रुला रही है. कर्नाटक के हासन जिले में अपनी पहली तैनाती पर वह अफसर कार्यभार संभालने जा रहे थे, रास्ते में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के इस 26 साल के युवा अधिकारी की दुर्घटना में मौत हो गई.

गाड़ी का टायर फटा और...

पुलिस ने बताया कि कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन मध्यप्रदेश के रहने वाले थे. दुर्घटना रविवार शाम को हुई, जब हासन तालुक के किट्टाने के पास पुलिस की गाड़ी का टायर फट गया. इसके बाद चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क किनारे एक घर और पेड़ से टकरा गया.

We lost our 2023 batch IPS Probationer Harsha Vardhan to a road accident this evening near Hassan. After finishing training at KPA he was proceeding to Hassan for District training

Young & precious life lost

“#Road safety needs due attention at all levels”

Deeply saddened pic.twitter.com/EaNyY1JySK

