'सारे विवादों और कन्फ्यूजन से दूर....' अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा का पहला Tweet, 2 फोटो शेयर कर बताया पूरा सच

Shatrughan Sinha Latest PHOTO: सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की शादी के छठे दिन ही शत्रुघ्न सिन्हा के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई थी. इस खबर ने जहां फैंस को परेशान कर दिया तो वहीं दूसरी ओर बेटी की शादी से पहले हो परिवार में खटपट की खबरों को जोर मिला. वहीं अब इन सभी खबरों को दरकिनार करके वेटरन एक्टर ने अपनी लेटेस्ट फोटो शेयर की है. इस फोटो में शॉट गन एक्टर सोफे पर आराम से बैठकर परिवार और दोस्तों के साथ टी-20 वर्ल्ड कप मैंच का आनंद लेते नजर आए. इन दो तस्वीरों के साथ एक्टर ने ऐसा तीखा कमेंट भी किया है जो पलक झपकते ही वायरल हो गया.

शत्रुघ्न की अस्पताल की खबरों के बीच पहली फोटो

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती होने की खबरों ने फैंस को हिलाकर रख दिया था. 77 साल के एक्टर को लेकर ऐसी खबरें भी आईं कि दूसरे धर्म में बेटी की शादी और फिर एक्टर का यूं अचानक एडमिट होना. सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट उस वक्त खूब दिखे. लेकिन अब एक्टर ने अपनी लेटेस्ट फोटो शेयर की है जिसमें वो परिवार और करीबी दोस्तों के साथ टी-20 वर्ल्ड कप लाइव मैच को एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं. फोटो में एक्टर काफी खुश और हेल्दी दिखे.



किया ये तीखा ट्वीट

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए जबरदस्त ट्वीट किया है जो मिनटों में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. एक्टर ने लिखा- 'सारे विवादों और कन्फ्यूजन से दूर...अपने दोस्तों के साथ. फैक्ट ये है कि मैंने अपने परिवार, भाइयों और कुछ दोस्तों के साथ सबसे चर्चित टी-20 वर्ल्ड कप मैच को खूब एन्जॉय किया.'

Away from the 'controversy & confusion' created by some of our good friends from the social media/Youtubers. The fact is enjoying with best of our family members, brothers & dear friends. Enjoying the most talked about International Cricket match between #SouthAfrica & #India.… pic.twitter.com/tASio9FaeM

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) July 1, 2024