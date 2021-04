कोविड के खिलाफ जंग में आगे आए Akshay Kumar और Twinkle Khanna, डोनेट किए 100 ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करके बताया कि वह और उनके पति एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) कोविड के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हुए 100 ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर डोनेट कर रहे हैं. मालूम हो कि अक्षय और ट्विंकल (Akshay Kumar & Twinkle Khanna) इससे पहले भी बुरे वक्त में देश के लिए अलग-अलग तरह से मदद करते रहे हैं.

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्वीट किया, 'शानदार खबर - लंदन एलीट हेल्थ के डॉ. दृष्णिका पटेल और डॉ. गोविंद बनकानी दैविक फाउंडेशन की मदद से 120 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर डोनेट कर रहे हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और मैंने भी किसी तरह 100 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर अरेंज किए हैं, अब हमारे पास कुल 220 हो गए हैं.'

Wonderful news-Dr Drashnika Patel & Dr Govind Bankani of London Elite Health through Daivik Foundation are donating120 oxygen concentrators and as @akshaykumar and I have managed to get our hands on 100 as well,we have a total of 220.Thank you for the leads.Let’s all do our bit

