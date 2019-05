अक्षय कुमार ने इस अंदाज में दी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई, बोले- 'यह जीत राष्ट्र की...'

नई दिल्ली: अक्षय कुमार ने चुनाव के दौरान पीएम मोदी का एक ख़ास इंटरव्यू लेकर सुर्खियां बटोरी थीं, वह खुद को पीएम मोदी का सबसे बड़ा फैन साबित करने का कोई मौका नहीं गंवाते. वहीं अब चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अक्षय ने खास अंदाज में बधाई दी है.

भाजपा को एक बार फिर देश ने ऐतिहासिक तरीके से ताज पहनाया है. पीएम मोदी के साथ पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर लिया है. इस पर बॉलीवुड के खिलाडी अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को बधाई देने के लिए ट्वीट किया. देखिये यह ट्वीट...

Heartiest congratulations Hon. Prime Minister @narendramodi ji on the historic win. All your efforts to advance the nation and put it on the global map have been acknowledged. Wishing you an even more successful second term.

— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 23, 2019