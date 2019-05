सलमान-अजय समेत इन सितारों ने किया खुशी का इजहार, सोशल मीडिया पर मोदी को दी बधाई

नई दिल्ली: चुनावी रुझानों के सामने आते ही पीएम नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की बात साफ हो गई थी. तभी लोगों ने बीजेपी को बधाई देना भी शुरू कर दिया था. वहीं अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की शानदार जीत पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज भी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाधाई दे रहे हैं. अजय देवगन से लेकर सलमान खान तक सभी सोशल मीडिया पर दिल खोलकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं.

इनके अलावा आशा भोसले, सोनू सूद, वरुण धवन और रितेश देशमुख ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उनकी इस 'शानदार जीत' के लिए बधाई दी है.

फिल्म बिरादरी के ट्वीट इस प्रकार हैं :

सलमान खान ने काफी डीसेंट अंदाज में पीएम मोदी को बधाई दी है. उन्होंने कहा है की भारत को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था.

Many congratulations Hon. Prime Minister narendramodi on your decisive victory. We stand by you in building a stronger India. Salman Khan BeingSalmanKhan May 23, 2019

आशा भोसले ने कहा, भारतीय मतदाताओं ने समझदारी से मतदान किया. माननीय प्रधानमंत्री मोदी, राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) और भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई जिन्होंने हमारे देश को लंबे समय से अपेक्षित स्वर्ण युग में ले जाने के लिए अथक प्रयास किया है. जय हिन्द.

The Indian electorate has voted wisely. Congratulations to Hon. PM Modi, NDA & all BJP party cadres who have worked tirelessly to take our country into a Golden Age that is long overdue. Jai Hind ashabhosle ashabhosle May 23, 2019

परेश रावल ने कहा, जैसा पहले कहा था और फिर दोहराएंगे- सरदार पटेल ने भारत को एकजुट किया और नरेंद्र मोदी इसे विघटित नहीं होने देंगे. रिलैक्स भारत, हम वास्तव में सुरक्षित हाथों में हैं.

Hema , Congratulations. We love Mother India we have proved in Bekaner and Mathura. We will keep our flying.........always pic.twitter.com/utQnUZ5QUj — Dharmendra Deol aapkadharam May 23, 2019

धर्मेंद्र देओल ने कहा, अच्छे दिन यकीनन आएंगे.

अजय देवगन ने कहा, देश जानता है कि उनके लिए क्या सही है और उन्होंने अपनी पसंद चुन ली है.

The country knows what is right for them and they have made their choice.narendramodi — Ajay Devgn ajaydevgn) May 23, 2019

जूही चावला ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री को शानदार जीत की बधाई, हर बार मोदी सरकार!

हुमा कुरैशी ने कहा, हम सभी ने मतदान किया और लोकतंत्र ने निर्णय किया. यह लोगों की इच्छा है. नरेंद्र मोदी को बधाई. आशा है कि भारत आपके नेतृत्व में फलेगा-फूलेगा.

अनिल कपूर ने कहा, देश ने फैसला कर दिया है. ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई. हम, नागरिक आपके नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर जाने की आशा करते हैं.

The nation has spoken. Congratulations PM @narendramodi ji on the historic win. We the citizens look forward to the new heights that your leadership promises to take us @PMOIndia #ElecctionResults2019 pic.twitter.com/X9IopH1Ktx — Anil Kapoor AnilKapoor) May 23, 2019

आनंद एल रॉय ने कहा, नरेंद्र मोदी जी आपको और विजयी भारत को.हमारे सभी भारतीयों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं.

रितेश देशमुख ने कहा, भारत ने फैसला किया है, लोकतंत्र को मनाया जाना चाहिए. इस विशाल फैसले पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई.

वरुण धवन ने कहा, जीत पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर को बधाई. हम आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में भविष्य की ओर अग्रसर होंगे. जहां सभी भारतीय एक साथ आगे बढ़ेंगे.

The country has decided congratulations hon prime minister @narendramodi sir on your victory. Looking forward to the future under you guidance and leadership where all Indians move ahead together #JAIHIND — Varun Dhawan Varun dvn) May 23, 2019

अदनान सामी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी को शानदार जीत पर हार्दिक बधाई. मैं जर्मनी में छुट्टी पर हूं, लेकिन सुबह से शाम तक टीवी और इंटरनेट से चिपका रहा और मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है! जय हिंद!

अशोक पंडित ने कहा, राजग के सभी लोग जो आज चुनाव जीते हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि चुनाव जीतने का कारण वे नहीं, मोदी जी हैं.

सोनू सूद ने कहा, नरेंद्र मोदी जी को इतनी भारी जीत के लिए बधाई.

शंकर महादेवन ने कहा, अद्भुत जीत के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई! राजग और भाजपा के प्रत्येक व्यक्ति को हार्दिक बधाई, जिन्होंने इस अद्भुत ऐतिहासिक जीत के लिए इतनी मेहनत की है.

अश्विनी अय्यर तिवारी ने कहा, मेरा देश एक नई सोच के लिए जागृत हो. न्यू इंडिया के सभी रंगों और संकेतों के साथ निरंतर सुधारों का कल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई.

सुधीर बाबू ने कहा, दूसरे कार्यकाल के लिए आपका स्वागत है नरेंद्र मोदी जी, मेरी ओर से हार्दिक बधाई. हमें एक प्रगतिशील, समृद्ध, धनी और सर्वोच्च शक्तिमान भारत को देखने की आशा है.

सिद्धार्थ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 के चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए बधाई. मुझे उम्मीद है कि आप हमें महान ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. मैं हमेशा बिना किसी डर के एक नागरिक के रूप में हमारे महान राष्ट्र के हित में अपनी ईमानदार राय देने का वादा करता हूं. कृपया प्यार फैलाएं. जय हिंद. (इनपुट आईएएनएस से भी)

