मुंबई इलेक्शन 2024: अक्षय कुमार, राजकुमार राव से लेकर फरहान अख्तर ने डाला वोट, मतदान केंद्र पर लगा बॉलीवुड सितारों का मेला

बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव हो रहे हैं. जहां कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है. इस बार राज्य के दिग्गज नेताओं पर सबकी नजर रहेगी कि उन्हें जीत मिलेगी या फिर हार का सामना करना पड़ेगा. चुनावी मैदान में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अजित परावर, देवेंद्र फडणवीस से लेकर सीएम एकनाथ शिंदे तक मौजूद है. अब 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र चुनाव 2024 के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि किसे मिला जनता का आशीर्वाद मिलता है. खैर मुंबई में हो रहे इलेक्शन में बॉलीवुड सितारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. सुबह सवेरे वह वोट देने पहुंचे. अक्षय कुमार से लेकर राजकुमार राव की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई है. चलिए बॉलीवुड सितारों की झलक दिखाते हैं.

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार कुछ वक्त पहले ही ऑफिशियली भारत के नागरिक बने हैं. उनके पास इससे पहले कनाडा की सिटिजनशिप थी. ऐसे में पहली बार उन्होंने मई में लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार वोट डाला था. अब वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे.

अक्षय कुमार ने दिया वोट

उन्होंने मीडिया से भी बात की. अक्षय ने कहा कि साफ सफाई का मतदान केंद्र में काफी अच्छा इंतजाम है. साथ ही बुजुर्गों के लिए भी अलग लाइन है ताकि वोटर्स को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई. साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि सब अपना मतदान करें. वहीं अक्षय कुमार मतदान के बाद आम लोगों से भी बातचीत करते नजर आए.

बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर और जोया अख्तर

VIDEO | #MaharashtraAssemblyElections2024: Actor Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar), and film director and his sister Zoya Akhtar cast their vote at Mount Mary Convent High School in Mumbai's Bandra. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/oxccdCtmRp — Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2024

राजकुमार राव ने डाला वोट

वहीं राजकुमार राव भी सवेरे ही वोट डालने पहुंचे. एक्टर ने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत की और सभी फैंस को प्रेरित किया कि वह अपना मतदान जरूर दें. उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया है.

VIDEO | #MaharashtraAssemblyElections2024: "It is our right in democracy, so it's important that we step outside to vote. I have performed my duties," says actor Rajkummar Rao (@RajkummarRao) after casting votes at a polling booth in Gyan Kendra Secondary School, Mumbai. pic.twitter.com/xXiOub3NrS — Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2024

विशाल ददलानी ने भी किया मतदान

सिंगर और कंपोजर विशाल ददलानी इन दिनों इंडियन आइडल को लेकर बिजी चल रहे हैं. मगर इस बीच उन्होंने समय निकाला और वोट डालने पहुंचे. उन्होंने कहा कि आप अपने देश को प्यार और सम्मान करते हैं तो जरूर वोट दें.

VIDEO | Maharashtra Assembly Elections 2024: "It's important that you come out and vote. It's important for your city, state, country. If you love your city, state and country, please come and vote. It is ridiculous that one has to say it, everyone should do it anyway as a duty… pic.twitter.com/PM7ufdR9K8 — Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2024

बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर भी पहुंचे मतदान केंद्र

इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर कबीर खान भी स्पॉट हुए. उन्होंने भी मुंबई में अपना वोट डाला. मालूम, कुछ समय पहले ही वह कार्तिक आर्यन की चंदू चैम्पियन के चलते चर्चा में थे जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था. इससे पहले वह एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.

सुभाष घई भी पहुंचे बूथ

VIDEO | Maharashtra elections: "I would like to appeal to people to vote. It is very important. It is the responsibility of everyone to vote, don't take it as a holiday," says actor Sonu Sood (@SonuSood). #MaharashtraElections2024 pic.twitter.com/y8dLkjTfMQ — Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2024

VIDEO | Maharashtra Elections: "I would like to appeal to everyone to vote, this is our right and duty. Whoever they should vote, but vote. My main issue is education. I would vote for a candidate who talk about development of Maharashtra, and welfare of kids as well. I would ask… pic.twitter.com/vrWqaWzFLz — Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2024

सोनू सूद ने भी की बातचीत

कंगना रनौत ने भी की अपील

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत तो हिमाचल के मंडी से सासंद हैं मगर उन्होंने वोटिंग के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार चैनसुख मदनलाल के साथ वीडियो शेयर की.

एक्ट्रेस गौतमी कपूर

#WATCH | Mumbai: After casting her vote for #MaharashtraAssemblyElections2024, actor Gautami Kapoor says, "I feel great. I think casting a vote is amazing. You feel liberated and I think it is very important for every citizen to vote because every vote makes a huge difference.… pic.twitter.com/W6MRdPTsik— ANI (@ANI) November 20, 2024

