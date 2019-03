आलिया भट्ट-सलमान खान की जोड़ी करेगी धमाल, भंसाली की इस फिल्म में हुई एंट्री

नई दिल्ली: पिछले दिनों से लगातार संजय लीला भंसाली और सलमान खान की फिल्म को लेकर खबरों का बाजार गर्म था. कोई कह रहा था कि यह मल्टी स्टारर फिल्म होगी तो कोई इसे ऐतिहासिक कहानी बता रहा था. लेकिन आज भंसाली फिल्म्स ने अटकलों पर विराम लगा दिया है. इस फिल्म में बॉलीवुड के सल्लू मियां के साथ आलिया भट्ट नजर आने वाली हैं.

आलिया भट्ट ने भी इस बात पर अपनी मुहर लगाते हुए अपने सोशल मीडिया वॉल पर एक स्टेटस भी लगा दिया है. आलिया ने इस फिल्म के नाम पर से भी पर्दा हटा दिया है. उन्होंने बताया कि वह जब सलमान के साथ 'इंशाल्लाह' में अभिनय करेंगी.

Dream with your eyes wide open they say & I did. Sanjay Sir and Salman Khan are magical together & I can't wait to join them on this beautiful journey called “Inshallah” Inshallah SLB BeingSalmanKhan bhansali produc prerna982 Alia Bhatt March 19, 2019

इस ट्वीट की बात करें तो आलिया ने लिखा है, “मैं 9 साल की थी जब मैं पहली बार संजय लीला भंसाली के कार्यालय में गई, सभी घबराए हुए थे और मैं उम्मीद कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि मैं उनकी अगली फिल्म में रहूं. यह एक लंबा इंतजार रहा है.' आलिया ने कहा, "संजय सर और सलमान खान एक साथ जादुई हैं और मैं 'इंशाअल्लाह' नाम की इस खूबसूरत यात्रा में उनके शामिल होने का इंतजार नहीं कर सकती.”

I was 9 when I first walked into Sanjay Leela Bhansali's office, all nervous and hoping and praying that I would be in his next film. It's been a long wait. Alia Bhatt March 19, 2019

गौरतबल है कि फिल्म संयुक्त रूप से सलमान खान फिल्म्स और भंसाली प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित होगी. 19 साल पहले उनकी सफल फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के बाद यह फिल्म सलमान खान और संजय लीला भंसाली को एक साथ आने का मौका दे रही है.

It’s been 20 years but I am glad Sanjay and I are finally back in his next film, Inshallah. Looking forward to work with Alia and inshallah we will all be blessed on this journey.SKFilmsOfficial Salman Khan gSalmanKhan March 19, 2019

इस खबर की पुष्टि करते हुए, सलमान ने मंगलवार को ट्वीट किया, "20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि संजय और मैं आखिरकार अपनी अगली फिल्म 'इंशाल्लाह' में एक साथ वापस आ गए हैं. आलिया और इंशाल्लाह के साथ काम करने के लिए हम सभी इस यात्रा में धन्य होंगे."

इससे पहले, अफवाह थी कि सलमान ने फिल्म के लिए कैटरीना कैफ का नाम सुझाया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. संजय लीला भंसाली बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं.

अब सलमान, संजय और आलिया कि सुपरहिट तिकड़ी क्या कमाल करती है यह देखने लायक बात होगी. क्योंकि अब संजय और सलमान की सफलता पर किसी को शक नहीं वहीं आलिया ने भी अब तक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है.

