अमिताभ बच्चन ने होली पर शेयर कर दी ऐसी फोटो, अगर पहचान जाओ तो मानें

Holi hai होली के इस पावन अवसर पर सब को अनेक बधाई, और स्नेह हम सब के जीवन में , और आपस में ख़ुशियों का रंग भरा रहे , यही प्रार्थना है ईश्वर से ! “गले मिलें , भर रंग लगाएँ , गुजिया सौ सौ खाएँ ; ढोल बाजे , मृदंग बाजे , सब हस्तें नाचे गाएँ “ अब The days of past Holi’s.. with Abhishek and Jaya at Prateeksha , with Raj ji Shammi ji, Jeetendra, Shatrughan, at RK Studios .. the best Holi ..

A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan) on Mar 10, 2020 at 12:04am PDT