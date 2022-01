Vicky Kaushal पर भारी पड़ा इंदौर में बाइक चलाना, पुलिस ने दर्ज की शिकायत; जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के खिलाफ मध्यप्रदेश के इंदौर में शिकायत दर्ज हुई है. एक शख्स ने आरोप लगाया है कि कुछ दिनों पहले इंदौर में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) जिस नंबर की बाइक पर घूमते हुए दिखे थे, वह उनकी स्कूटी का नंबर है जिसे बिना उनकी परमिशन के यूज किया गया है. इस मामले में शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

न्यूज एजेंसी एनआईए के अनुसार, शिकायतकर्ता जय सिंह यादव ने कहा, फिल्म के एक सीन में इस्तेमाल किया गया वाहन नंबर मेरा है. मुझे नहीं पता कि फिल्म यूनिट को इसके बारे में जानकारी है या नहीं, लेकिन यह अवैध है. वे मेरी परमिशन के बिना बाइक का नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. मामले में कार्रवाई होनी चाहिए.

Vehicle number used in the movie sequence is mine; don't know if the film unit is aware of it...This is illegal, can't use my number plate without permission. I have given a memorandum at the station. Action should be taken in the matter: Complainant Jai Singh Yadav (1.1.22) pic.twitter.com/CkpZBVUndu

— ANI (@ANI) January 1, 2022