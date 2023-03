Ananya Panday Smoking: बहन की मेहंदी में ये क्या कर रही थीं अनन्या पांडे? कैमरे में कैद हुआ कुछ ऐसा, देखकर फैंस को नहीं हो रहा है यकीन!

Ananya Panday Caught Smoking in Alanna Panday Mehendi: एक्टर चंकी पांडे (Chunky Panday) और भावना पांडे (Bhavana Panday) की बेटी, अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने साल 2019 में, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of the Year 2) से डेब्यू (Ananya Panday Bollywood Debut) किया था. अनन्या पांडे काफी फिल्में कर रही हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है. बता दें कि अनन्या पांडे सिर्फ 24 साल की हैं और अभी से ही काफी पॉपुलर हैं. अनन्या पांडे हाल ही में अपनी कजिन बहन अलाना पांडे (Alanna Panday) की शादी के फंक्शन अटेंड करती नजर आ रही हैं. अलाना की मेहंदी में अनन्या अपनी मां और पिता के साथ पहुंची थीं और अब वहां की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें अनन्या जो करती नजर आ रही हैं, उसपर उनके फैंस को विश्वास नहीं हो रहा है!

बहन की मेहंदी में ये क्या कर रही थीं Ananya Panday? अनन्या पांडे अलाना पांडे की मेहंदी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं और उनकी ड्रेस की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं. अब, मेहंदी से ही एक्ट्रेस की दूसरी फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो जो करती नजर आ रही हैं, उसपर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है. अनन्या की इस फोटो में आप देखेंगे कि एक्ट्रेस स्मोक (Ananya Panday Smoking) करती दिखाई दे रही हैं. फोटो पर फैंस को नहीं हो रहा है यकीन! इस फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल होते बिल्कुल देर नहीं लगी है. इस फोटो में नीचे की तरफ, दाईं ओर आपको अनन्या खड़ी नजर आएंगी और उनके हाथ में सिगरेट साफ दिखाई दे रही है. इस फोटो पर कई फैंस ने कमेंट किया है- उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि अनन्या पांडे सिगरेट पी रही हैं; कई फैंस का दिल टूट गया है और वो इस बात से वो काफी दुखी भी हैं.