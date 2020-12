Anil Deshmukh ने की CBI से अपील, Sushant Singh Rajput की हत्या या आत्महत्या का करें जल्द खुलासा

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने आज सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत मामले में CBI से एक अपील की है. एक प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने सीबीआई से यह गुजारिश की है कि वे जल्द ही इस बात से पर्दा उठाएं के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की है.

अनिल देशमुख ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए. उन्होंने कहा, 'जांच शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन सीबीआई ने यह खुलासा नहीं किया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई या फिर उन्होंने आत्महत्या की?'

It has been more than 5 months since the investigation began but CBI has not revealed if actor Sushant Singh Rajput was murdered or he died by suicide. I request CBI to reveal findings of the investigation at the earliest: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh pic.twitter.com/BMGgLdaoyg

— ANI (@ANI) December 27, 2020