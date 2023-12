Animal में गीतांजलि रोल पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, दिया ऐसा जवाब जो आप सोच भी नहीं सकते

Animal Film: 'एनिमल' फिल्म जहां बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है तो वहीं फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. कुछ लोग रणबीर कपूर के रोल को टॉक्सिक बता रहे हैं, कुछ फिल्म में दिखाए गए वॉयलेंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कुछ रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के गीतांजलि किरदार पर उंगली उठा रहे हैं. इन सब सवालों के बीच अब रश्मिका मंदाना ने चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और ट्रोल करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया.

रश्मिका ने दिया मुंहतोड़ जवाब



रश्मिका मंदाना ने ट्वीट किया- 'अगर मैं एनिमल के गीतांजलि किरदार को एक लाइन में बताऊं तो वो ऐसी ताकत है जो अपने पूरे परिवार को जोड़कर रखती है. वो बहुत रियल, साफ और काफी मजबूत है. इस किरदार को निभाते वक्त मैंने डायरेक्टर से कई बार गीतांजलि के एक्शन को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि गीतांजलि और रणविजय का रिश्ता ऐसा ही है.'

Gitanjali

If I were to describe her in a sentence …it would be the only force at home holding her family together

She is pure, real, unfiltered, strong and raw..

At times as an actor, I would question some of Gitanjali’s actions..

And I remember my director… pic.twitter.com/WmzR5srkFx

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 8, 2023