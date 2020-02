दिल्ली हिंसा पर चेतन भगत ने किया 'हिन्दू-मुस्लिम' ट्वीट तो अनुपम खेर ने यूं लगाई फटकार

नई दिल्ली : दिल्ली में हो रही हिंसा को लेकर सेलेब्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून (CAA) को लेकर फैली हिंसा में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं. सोमवार से शुरू हुआ उपद्रवियों का तांडव बुधवार को भी जारी है. इस मामले पर चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा कि भारत 1947 में हिन्दू-मुस्लिम, हिन्दू मुस्लिम. वहीं दुनिया चांद पर पहुंच गई, कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेलफोन, स्मार्टफोन और एप्स बना लिए. मगर भारत 2020 में भी हिन्दू-मुस्लिम, हिन्दू-मुस्लिम पर अटका है. चेतन के इस ट्वीट पर अनुपम खेर ने जवाब दिया है.

Dear @chetan_bhagat! With this tweet you are not only belittling yourself but millions of Indians. Both Hindus and Muslims!! In the last 72 years India has achieved phenomenal success in almost every field. This tweet is just a smart tweet but far from the truth.:) #NotCool https://t.co/1xTIxD44Vj

— Anupam Kher (@AnupamPKher) February 25, 2020