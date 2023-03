Kirron Kher से पहले Anupam Kher ने इस मशहूर एक्ट्रेस से की थी शादी, तलाक के बाद ऐसी हुई पहली पत्नी की जिंदगी!

Anupam Kher First Wife Name Madhumalti: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) जितना अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चाओं का हिस्सा रहती है. अनुपम खेर (Anupam Kher Wife) की पत्नी के रूप में ज्यादातर लोग सिर्फ किरण खेर (Kirron Kher) को ही जानते हैं लेकिन हम आपको बता दें, कि किरण (Kirron Kher Anupam Kher Marriage) से शादी करने से पहले भी एक्टर शादीशुदा थे. अनुपम खेर (Anupam Kher First Wife) की पहली पत्नी का नाम मधुमालती कपूर(Madhumalti Kapoor) है.

मशहूर एक्ट्रेस हैं मधुमालती! अनुपम खेर (Anupam Kher First Wife Name Madhumalti) की पहली पत्नी का नाम मधुमालती कपूर है. मधुमालती और अनुपम खेर (Madhumalti and Anupam Kher Love Story) कॉलेज के समय से एक-दूसरे के प्यार में थे, फिर दोनों ने 1979 में शादी भी कर ली. शादी के बाद अनुपम और मधुमालती ज्यादा समय तक साथ नहीं रहे और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया. मधुमालती कपूर (Madhumalti Movies) ने भी अनुपम खेर की तरह एनएसडी से रही हैं, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है. मधुमालती (Madhumalti Hindi Movies) को आखिरी बार 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन' में देखा गया था. उससे पहले मधुमालती ने गदर: एक प्रेम कथा और सोनू की टीटू की स्वीटी समेत कई फिल्मों में काम किया है. अनुपम से तलाक के बाद ऐसी हुई मधुमालती की लाइफ अनुपम खेर से तलाक लेने के बाद मधुमालती ने डायरेक्टर रंजीत कपूर से शादी की थी. मधुमालती की दूसरी शादी भी नहीं टिकी और वह डायरेक्टर रंजीत से अलग हो गईं. अब वह अकेले जिंदगी गुजार रही हैं. मधुमालती आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और बॉलीवुड की कई मूवीज में नजर आती हैं. वहीं दूसरी तरफ अनुपम खेर ने मधुमालती से अलग होने के बाद 1985 में किरण खेर से शादी कर ली थी, दोनों के एक बेटे भी हैं सिकंदर खेर. सिकंदर खेर भी अपने माता-पिता की तरह बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिव हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं.