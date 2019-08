VIDEO: 64 साल की उम्र में अनुपम खेर सीख रहे हैं स्वीमिंग, सुनाया मजेदार किस्सा...

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की एक्टिंग का लोहा तो सभी मानते हैं. उन्होंने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी दमदार अदाकारी से लोगों का दिल जीता है. लेकिन अब अनुपम खेर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वह 64 साल की उम्र में स्वीमिंग सीख रहे हैं. इसके साथ ही वह अपने करियर की शुरुआत का एक ऐसा अनुभव बता रहे हैं जब उन्हें स्वीमिंग के चक्कर में फिल्म से निकाल दिया गया था.

अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह स्वीमिंग सीखते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में अनुपम ने बताया कि कैसे वह मात्र 2 ट्रेनिंग सेशन के बाद ही थोड़ी-थोड़ी स्वीमिंग सीख गए हैं. लेकिन इस वीडियो के साथ आप अनुपम के जीवन का एक अनुभव भी जान सकते हैं जो उन्होंने कैप्शन में लिखा है. देखिए यह वीडियो...

Before #Saaransh I was to do a film where I was required to swim. I lied to the director that I knew it. He decided to shoot my 1st scene in the pool. I was thrown out on 1st day itself. Didn’t enter a pool again. But now I have taken up that challenge. Bless me!. Jai Ho. pic.twitter.com/Vcw9258QkP

— Anupam Kher (@AnupamPKher) August 27, 2019