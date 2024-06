Anupam Kher के ऑफिस में सेंध लगाने वाले सीरियल चोर, पुलिस ने 2 को किया अरेस्ट

Anupam Kher Office Robbery: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर के ऑफिस में हाल ही में चोरी हो गई थी. जहां से चोर लाखों का कैश और एक्टर की फिल्मों के नेगेटिव चुराकर ले गए थे. अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपने ऑफिस में हुई चोरी के बारे में खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी थी. इस मामले में अब मुंबई पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया है और साथ ही केस पर अपडेट भी दिया है.

अनुपम खेर ऑफिस चोरी केस में दो अरेस्ट

ANI ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर अनुपम खेर (Anupam Kher News) ऑफिस चोरी मामले में अपडेट दिया है. ANI के पोस्ट के मुताबिक, अनुपम खेर के ऑफिस में चोरी के आरोप में दो अम्बोली पुलिस ने लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम माजिद शेख और मोहम्मद दलेर बहरीम खान है. दोनों ही सीरियल चोर हैं और शहर की अलग-अलग जगहों पर चोरी करते हैं.

#UPDATE | Mumbai: Two people - Majid Sheikh and Mohammad Daler Bahrim Khan - arrested by Amboli Police for committing theft at the office of actor Anupam Kher. Both of them are serial thieves and commit thefts in different areas of the city. https://t.co/p3oFbimTMj

— ANI (@ANI) June 22, 2024