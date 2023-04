Movies and Web Series on OTT: एंटरटेनमेंट का डबल होगा डोज, ड्रामे से भरपूर ये सीरीज होंगी रिलीज

New Web Series on OTT This Week: इस हफ्ते लगातार तीन छुट्टियां होने से वीकेंड काफी लंबा हो गया है. कुछ लोग जहां घूमने का प्लान बना चुके हैं तो वहीं कुछ ऐसे हैं जो घर पर ही रहकर रिलैक्स करने के मूड में हैं. अब बात घर पर रिलैक्स करने की हो तो फिर ओटीटी पर बिंज वॉच करने से बेहतर और क्या होगा. लिहाजा अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ ताजा तो लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं. इस हफ्ते हिंदी और अंग्रेजी वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. अपनी पसंद के मुताबिक आप अपनी फेवरेट चुन सकते हैं.

जुबली (Jubilee)

अपारशक्ति खुराना स्टारर इस सीरीज के चर्चे तभी से हो रहे हैं जब से इसका ट्रेलर सामने आया है. सिनेमा के पर्दे पर सिनेमा की ही कहानी देखनी हो तो फिर आप जुबली देख सकते हैं. स्टार्स के बीच दुश्मनी, ड्रामा, स्कैंडल और इच्छाओं से भरी ये सीरीज काफी मजेदार लग रही है. अपारशक्ति के अलावा इसमें अदिति राव हैदरी और राम कपूर जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं. ये सीरीज 7 अप्रैल को प्राइन वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. अपारशक्ति खुराना स्टारर इस सीरीज के चर्चे तभी से हो रहे हैं जब से इसका ट्रेलर सामने आया है. सिनेमा के पर्दे पर सिनेमा की ही कहानी देखनी हो तो फिर आप जुबली देख सकते हैं. स्टार्स के बीच दुश्मनी, ड्रामा, स्कैंडल और इच्छाओं से भरी ये सीरीज काफी मजेदार लग रही है. अपारशक्ति के अलावा इसमें अदिति राव हैदरी और राम कपूर जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं. ये सीरीज 7 अप्रैल को प्राइन वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. IRL: In Real Love:

नेटफ्लिक्स की ये नई सीरीज 4 अकेले इंसानों की कहानी है जो किसी ना किसी मोड़ पर एक दूसरे से जुड़े हैं और प्यार की तलाश में हैं. अब इन्हें इनका प्यार मिल पाएगा या नहीं ये आप सीरीज देखकर ही पता लगा सकते हैं. 6 अप्रैल को ये रिलीज हो चुकी है. गुटर गू (Gutar Gu)

अमेजॉन के फ्री मिनी टीवी पर भी काफी अच्छा कन्टेंट देखने को मिल रहा है और इस हफ्ते रिलीज हुई है गुटर गू जो एक रोमांटिक और प्यारी सीरीज है. इस सीरीज में द फैमिली मैन फेम अश्लेषा ठाकुर और विशेष बंसल लीड रोल में हैं. 5 अप्रैल को ये सीरीज रिलीज हो गई है. Hunger

8 अप्रैल को रिलीज होने वाली ये सीरीज एक फैमिली ड्रामा है जिसे देखकर आप अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे