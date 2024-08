'तानाशाह हैं शेख हसीना...' फिल्म मेकर हंसल मेहता का फूटा गुस्सा, आज तक बांग्लादेश में बैन है 'फराज' फिल्म

Hansal Mehta on Sheikh Hasina: बांग्लादेश में हालातों को देखकर फिल्मकार हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने कहा कि न्याय की जीत होनी चाहिए. उन्होंने 2022 की अपनी फिल्म 'फराज' के लिए मिली धमकियों को याद किया. यह फिल्म ढाका में हुए आतंकवादी हमले पर बेस्ड है और देश में अब भी प्रतिबंधित है, क्योंकि इसमें अधिकारियों का कथित तौर पर खराब चित्रण किया गया है. मेहता अक्सर मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं. उन्होंने बांग्लादेश में घटित घटनाओं को देखते हुए सोशल मीडिया पर ट्टीट किया. जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

ये हैं तानाशाह नेता

बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गईं. मेहता ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 76 वर्षीय बेटी हसीना को 'अत्यधिक तानाशाह नेता' करार दिया, जो अपनी किसी भी आलोचना से डरती हैं. मेहता ने कहा, 'साल 2016 में ढाका के होले आर्टिसन बेकरी पर हुए हमले पर आधारित फिल्म 'फराज' की रिलीज को लगभग 18 महीने तक रोकने की कोशिश की गई. उस समय के बहुत ही मिलनसार बांग्लादेशी उच्चायुक्त ने मुझसे घर पर मुलाकात की, मुझे भारतीय 'कैबिनेट सचिवालय' के कथित सूत्रों द्वारा लगातार धमकाया गया.'

Seeing the events unfold in Bangladesh reminds me of the Faraaz release saga. It is streaming globally on Netflix except in Bangladesh where it has been banned.

The release of ‘Faraaz’ based on the Holey Artisan Bakery, Dhaka attack of 2016 was sought to be stalled for nearly… pic.twitter.com/dQIP9pF9P1

— Hansal Mehta (@mehtahansal) August 5, 2024