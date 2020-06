Sushant Singh Rajput से पहले इस फिल्म निर्देशक ने भी की थी खुद को खत्म करने की कोशिश

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) अब हमारे बीच नहीं रहे. रविवार की सुबह उन्होंने फांसी पर लटक कर अपनी जान दे देगी, जिसके बाद से पूरा बॉलीवुड सदमे में है. यही नहीं, उनकी खुदकुशी के बाद बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों ने स्वीकार किया है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत निर्दयी है और अक्सर लोगों को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है. इनमें से एक 'बाबूमोशाय बंदूकबाज' के निर्देशक कुशान नंदी (Kushan Nandy) हैं.

I would be lying if I say I have never thought of killing myself. It’s happened many a times... Just never had the courage to do so. Also, the thought of leaving some people behind, is scary. But yes, I have come pretty close... 1

