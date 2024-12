सांसदों के बीच हुए मैच में हारी किरेन रिजिजू की टीम; अनुराग ठाकुर ने 59 गेदों में ठोका शतक, चंद्रशेखर बने 'फाइटर ऑफ द मैच'

Anurag Thakur: रविवार को टीबी के खिलाफ टीबी के खिलाफ एक अनूठी मुहिम को देखने को मिली. लोकसभा स्पीकर XI और राज्यसभा चेयरमैन XI के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से सांसदों के बीच दोस्ताना मैच खेला गया. जिसमें लोकसभा स्पीकर इलेवन ने राज्यसभा चेयरमैन XI को 73 रनों से हरा दिया. इस दोस्ताना मैच में अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष XI टीम की कप्तानी की, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा चेयरमैन XI की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली.

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 111 रन बनाए. जिसकी बदौलत उनकी टीम ने 73 रनों से जीत हासिल की. कप्तान अनुराग ठाकुर ने 59 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और कुल 65 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 111 रन बनाए. अनुराग ठाकुर को उनके प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया.

#WATCH | Delhi: Former captain of Indian cricket team & Congress leader Mohammed Azharuddin awarded as the Best Batsman in the friendly cricket match of Parliamentarians to raise awareness about TB. Lok Sabha Speaker XI beat Rajya Sabha Chairman XI by 73 runs. pic.twitter.com/BUV3KivYkS — ANI (@ANI) December 15, 2024

लोकसभा स्पीकर XI की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर राज्यसभा चेयरमैन XI की टीम के सामने 251 रनों का लक्ष्य रखा. जवाब में चेयरमैन XI की टीम 8 विकेट खोकर 178 रन ही बना सकी, जिसमें पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 42 गेंदों का सामना करते हुए सर्वाधिक 74 रन बनाए.

Whether you are 13 years old or 53 years old, the excitement remains same. When I bowled out Anurag Thakur and Deepender Hooda #TBMuktBharat के लिए लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने जागरूकता क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया। #TBFreeIndia #TBHaregaDeshJeetega pic.twitter.com/s5QvAzQXFE — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 16, 2024

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरंगे वाले गुब्बारे हवा में उड़ाकर मैच का उद्घाटन किया, जबकि मैच के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए और उनका हौसाल बढ़ाया. सभी सांसद एक खास तरह की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे, जिस पर लिखा था - टीबी हारेगा और भारत जीतेगा. यह मैच दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला गया.

Kiren Rijiju bowled Anurag Thakur, but it was a no ball. pic.twitter.com/6rTdbbmPwT — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 15, 2024

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज दीपेंद्र हुड्डा, बेहतरीन फील्डिंग निशिकांत दुबे, बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन, राम मोहन नायडू और इमरान प्रतापगढ़ी संयुक्त रूप से गोल्डन डक, के. सुधाकर ने सुपर सिक्स, मनोज तिवारी ने सुपर कैच, अनुराग ठाकुर ने सर्वाधिक बाउंड्री, फाइटर ऑफ द मैच का खिताब चंद्रशेखर आजाद को दिया गया.