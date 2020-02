BIGG BOSS 13: सोशल मीडिया पर छाया वरुण धवन और असीम रियाज के फाइट वाला VIDEO

नई दिल्ली: टीवी का सबसे विवादित शो 'बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13)' के प्रतिभागी असीम रियाज (Asim Riaz) इन दिनों सुर्खियों में हैं. दरअसल साल 2014 में आई फिल्म 'मैं तेरा हीरो' से एक लड़ाई के दृश्य पर इन दिनों लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसे अभिनेता वरुण धवन (Varun Dhawan) और असीम रियाज पर फिल्माया गया है. फिल्म के इस क्लिप में असीम कई सारे लड़कों के साथ वरुण को मारने के लिए आते हैं, लेकिन खुद एक थप्पड़ खाकर बेहोश हो जाते हैं.

घर के अंदर इससे है असिम का मुकाबला

इस एक्शन दृश्य में असीम को हाथ में हॉकी स्टिक के साथ वरुण को मारने के लिए उनकी ओर जाते देखा जा सकता है, लेकिन खुद वरुण के एक वार से ही घायल हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. फिलहाल असीम कलर्स टीवी के इस शो के फाइनलिस्ट में से एक हैं. 'बिग बॉस 13' की ट्रॉफी के लिए उनका मुकाबला सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, रश्मि देसाई, आरती सिंह और पारस छाबड़ा संग है.

This is how varun and Asim Met In the Past He is Not Varun’s Friend like Sid Sid played the role of 2nd main hero in the movie asim nalla is just beaten by varun only in one seen #PureHeartSid pic.twitter.com/mKnnydjPba

— ViRk inDeR (@VirkIndEr2) January 27, 2020