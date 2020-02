भड़की हिंसा पर एक्ट्रेस ईशा गुप्ता का ट्वीट- दिल्ली को Syria बनाने वाले...

नई दिल्ली : दिल्ली में भड़की हिंसा पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने गुस्सा जताया है. इस हिंसा में एक पुलिसवाला समेत 7 लोगों को मौत हो गई. मंगलवार को भी दिल्ली में तनाव है और कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है. एक्ट्रेस रवीना ने ट्वीट किया है कि इतना संघर्ष किया और एक शहीद हो गया. क्या हम उन बहादुरों के लिए कुछ सांत्वना व्यक्त कर सकते हैं. वे एक थैंकलेस जॉब करते हैं. लगातार दबाव है. रवीना टंडन (Raveena Tandon) के इस ट्वीट पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी कमेंट किया. उन्होनें लिखा- ‘शोक प्रस्ताव दें, मुआवजा भी दें. एक बहादुर पुलिसवाले को सलामी दें, जो बंदूक की नोंप पर भी पीछे नहीं हटा. उस लाल टीशर्ट वाले आतंकवादी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

Overworked and one dead too. Folks . If we could be kind enough also to offer some condolences to the bereaved. They don’t have cushy lives and are stuck in a thankless job. Constantly under pressure. A few bad apples can spoil the cart. https://t.co/zmy8TBHOcK — Raveena Tandon (@TandonRaveena) February 24, 2020

वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता (Isha Gupta) ने ट्वीट किया है कि सीरिया? दिल्ली? हिंसक लोग हिंसक बर्ताव कर रहे हैं बिना इस बात की आधी भी जानकारी लिए कि वो आखिर चाहते क्या हैं. मेरे शहर और मेरे घर को ये लोग असुरक्षित बना रहे हैं.

Syria? Delhi? Just violent people doing violent acts without even half the knowledge about what they stand for, making my city, my home unsafe #DelhiBurning — Esha Gupta (@eshagupta2811) February 24, 2020

इससे पहले दिल्ली की हिंसा पर जावेद अख्तर ने भी ट्वीट किया, जिसके बाद वह ट्रोल हो गए. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि दिल्ली में हिंसा का स्तर किस कदर बढ़ गया है. सभी कपिल मिश्रा बेपर्दा हो रहे हैं. ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि दिल्ली के आम निवासियों को ये यकीन दिलाया जा सके कि ये सब सीएए के विरोध-प्रदर्शन के कारण हो रहा है. कुछ समय बाद दिल्ली पुलिस इसका समाधान निकालेगी. इस ट्वीट के बाद जावेद अख्तर खुद ट्रोल हो गए हैं. एक यूजर ने ट्वीट किया है कि थोड़ी शर्म करो, खुदा को क्या दिखाओगे कयामत के दिन.

एक यूजर ने लिखा कि कपिल मिश्रा ने रास्ता छोड़ने को कहा तो दंगा भड़काना हो गया. वारिस पठान "100करोड़ VS 15 करोड़" वाली धमकी देकर भाईचारा मजबूत कर रहा था.

एक ने जावेद अख्तर से सवाल कर लिया कि एक पुलिसवाले की मौत पर कोई कुछ नहीं बोल रहा. आतंकवादी की मौत पर सारे बोलने आ जाते हैं.